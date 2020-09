Ineos anuncia fichaje de Daniel Felipe Martínez

El equipo Ineos anunció el fichaje para la próxima temporada del colombiano Daniel Felipe Martínez, el australiano Richie Porte, el británico Tom Pidcock y el belga Laurens de Plus, que se unen al ya conocido fichaje del inglés Adam Yates.

Dave Brailsford, responsable del equipo, explicó que en vista de la evolución del ciclismo y del poderío de los distintos equipos, se han centrado en hacer un conjunto más fuerte. De ahí la llegada de corredores ya consolidados y de jóvenes promesas.

Consideró que el tercer puesto de Porte en el Tour de Francia, "demostró una vez más que es uno de los mejores corredores del pelotón" internacional.

"Es un escalador de clase mundial, contrarrelojea, y si estás haciendo un equipo para ser competitivo siempre le quieres a tu lado", dijo.

Respecto a Daniel Felipe Martínez, comentó que lo han estado siguiendo "durante muchas temporadas", ya que, admitió, les impresionó "desde muy joven y después de sus recientes actuaciones todo el mundo puede ver por qué el equipo está tan emocionado".

"Hizo una carrera fantástica en la Dauphine y demostró de nuevo de qué está hecho con su victoria de etapa en el Tour. Es un escalador tenaz de clase mundial que también se maneja bien en la contrarreloj. Queremos que Dani continúe con sus éxitos y sea una parte clave de nuestro futuro equipo", señaló.

"He progresado en las últimas temporadas y he tenido mucha suerte con el apoyo que he tenido, pero la oportunidad de correr para Ineos era demasiado buena como para no aprovecharla. Creo que es el momento adecuado para intentar llevar mi carrera al siguiente nivel y estoy enormemente motivado para aprender de los mejores del mundo. Obviamente conozco a Egan y a algunos de los otros chicos del equipo también, así que será agradable seguir corriendo con algunos compatriotas", comentó el colombiano.

Brailsford explicó que Pidcock "es uno de los jóvenes corredores más prometedores del ciclismo mundial y forma parte de una nueva era de increíbles talentos en todos los sentidos que provienen de un entorno multidisciplinar".

"Estamos siendo testigos de una nueva tendencia en el ciclismo, con la aparición de jóvenes corredores. La trayectoria de Tom así lo atestigua. Ha competido al más alto nivel en varias disciplinas y es un ganador", añadió.

También indicó que están "especialmente contentos de añadir un corredor de la capacidad de Lauren (de Plus)", y quieren apoyarlo para que "desarrolle y alcance todo su potencial tanto individualmente como parte del equipo”.

“Es un hombre decidido y está dispuesto a trabajar duro para llegar donde quiere ir", aseguró.