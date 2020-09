Destinarían recursos futuros para reforma electoral sin estar aprobada

Las Comisiones Primeras del Congreso adelantaron una audiencia sobre la reforma al Código Electoral que se debatirá en la presente legislatura. En medio de la jornada, el senador Armando Benedetti destacó que dentro de la aprobación en primer debate del Presupuesto General de la Nación para el 2021, se hayan incluido los recursos para la implementación del voto electrónico.



"Me acaban de decir de la Comisión Tercera de Senado y Cámara que acaban de aprobar los recursos que se necesitan para la implementación del voto electrónico y otras disposiciones que tiene el código electoral", dijo Benedetti en medio de una sesión.



Ante esto, la senadora Angélica Lozano llamó la atención sobre lo dicho por Benedetti, pues considera que se asignaron recursos para implementar una reforma que apenas se va a empezar a discutir en primer debate.



" A mí me preocupa que las comisiones terceras hayan pupitreado ya doblarle el presupuesto a la Registraduría cuando no existe ley de código electoral ¿ cómo funciona eso? Ojalá así fuera para las víctimas y para implementar el acuerdo de paz, para la educación y para las mil necesidades del país, pero qué raro que para un proyecto que va a pasar así como entre un tubo, con aplanadora, con mayorías, no tiene ni siquiera primer debate pero ya tiene el presupuesto. A mí me parece que más que virtuoso es peligroso, que no existe ni siquiera el código Electoral, pero ya le apropiaron el presupuesto para implementarlo".



La senadora Paloma Valencia, además de expresar su desacuerdo con el voto electrónico, mostró su sorpresa por la aprobación la asignación de esos recursos.



" Yo también quiero expresar mi sorpresa de que se aprueben unos recursos para algo que no existe en la reglamentación. Personalmente no estoy de acuerdo con el voto electrónico, me parece que bienvenidas las tecnologías, que firmemos los escrutinios, que se puedan revisar, que todo el mundo los pueda ver (...), pero pasar al sistema del voto electrónico en un país que tiene tan precaria confianza sobre sus instituciones, en un momento de polarización política, pues puede interpretarse como un atropello para muchos".



Según lo aprobado en primer debate, en el artículo 112 se señala " con el fin de que la Registraduría Nacional del Estado Civil adelante del proceso de implementación del nuevo Código Electoral Colombiano, el voto electrónico en la organización electoral del país, la actualización e implementación del registro civil en línea y el sistema biométrico en las mesas de votación, autoricese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a efectuar distribuciones dentro del proceso de ejecución presupuestal y, de ser necesario, a tramitar las vigencias futuras a que haya lugar, para adelantar estos programas en la vigencia fiscal 2021".



La reforma al código electoral en los próximos días tendrá su primer debate en las comisiones primeras conjuntas.