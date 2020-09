¿Nuevos falsos positivos de dopaje en el ciclismo?

Ciclistas interrogados, arrestos y una investigación en curso es el final inesperado del Tour de Francia 2020, que no solamente consagró a la promesa Tadej Pogacar como campeón, sino que levantó polémica por el supuesto regreso del dopaje en la carrera ciclística más importante del mundo.

Inmediatamente finalizó el Tour de Francia, la Fiscalía de Marsella inició una investigación preliminar por sospechas de dopaje en el Arkéa Samsic, el equipo del colombiano Nairo Quintana, a quien en la última etapa de la carrera le hicieron un registro de la habitación que comparte con su hermano, Dayer Quintana, y con el también cafetero Winner Anacona.

En "una pequeña parte de los ciclistas" del equipo, fueron descubiertos "varios productos de salud, incluidos medicamentos entre sus pertenencias personales, pero también, y sobre todo, un método que podría ser calificado de dopante", aseguró la fiscal de Marsella, Dominique Laurens.

Las dos personas detenidas en medio de la investigación fueron el médico y el preparador físico personal de Nairo Quintana.

Ante la cantidad de información que se ha conocido sobre el caso, Nairo Quintana emitió un comunicado en el que resalta que nunca en su vida ha “utilizado sustancias dopantes”, además, apunta a que en el registro de su habitación “no se encontró ninguna sustancia ilegal en la investigación policial”.

El ciclista boyacense explicó que efectivamente compareció ante las autoridades francesas en medio de la investigación preliminar, pero lo hizo con claridad y “con la conciencia tranquila”.

“Las autoridades ingresaron a mi habitación e incautaron suplementos vitamínicos perfectamente legales, aunque quizá no familiares para las autoridades francesas. Para que no haya ninguna duda, quiero confirmar que nunca se encontraron sustancias dopantes”, explicó el ciclista boyacense.

Así mismo, el manager general del equipo, Emmanuel Hubert, le aseguró a AFP que brindará apoyo a los ciclistas que puedan estar involucrados, aunque resaltó que de probarse algún elemento de dopaje, se tomarán las medidas que sean necesarias.

"El equipo, su director y su cuerpo técnico, actualmente citados en los medios, no están para nada cuestionados y en consecuencia no están informados ni de cerca ni de lejos de ningún elemento relacionado con el desarrollo de la investigación, que recuerdo que no está lanzada ni contra el equipo ni contra su cuerpo técnico de forma directa", dijo.

A su vez, Hubert explicó que la investigación en curso está afectando a un “número limitado de ciclistas y su entorno cercano”, ninguno de ellos directamente asalariado del equipo.

En las últimas horas, tanto el médico como el fisioterapeuta involucrados en el caso fueron puestos en libertad y sin ningún cargo en su contra. A su vez, la Fiscalía de Marsella informó que la investigación seguiría su curso con nuevos interrogatorios.

Por fortuna para la escuadra francesa, a los hermanos Quintana se les permitió regresar a sus domicilios luego de su declaración, además, como confirmaron las autoridades, son libres de ejercer su oficio de ciclistas profesionales sin ninguna restricción.

Con el caso en curso, las críticas han sido frecuentes sobre la acusación de dopaje que pone en duda el profesionalismo de Nairo Quintana y su hermano Dayer, quienes hasta el momento tienen toda la autorización de continuar compitiendo sin problema.

Además, es de aclarar que este caso no está siendo investigado por ninguna de las autoridades del deporte, como la Unión Ciclística internacional o la Agencia Mundial Antidopaje.

Los casos recientes de dopaje y otras acusaciones

Froome

El cuatro veces ganador del Tour de Francia, Chris Froome, ha estado envuelto en los últimos años en varias acusaciones de dopaje, no solo con sustancias prohibidas, sino incluso doping mecánico. Sin embargo, varias de ellas han dejado como resultado al ciclista absuelto.

En 2014 y luego de levantar el trofeo del Tour de Romandía, Froome fue acusado de haber consumido 40 miligramos de corticoides diarios, sin embargo, esto sucedió para tratar el asma que sufre, según explicó Sky en su momento.

En 2017 llegó una nueva investigación por supuesto dopaje de Froome, justo después de levantar su título en la Vuelta a España. El ciclista dio positivo para salbutamol, que, aunque es un broncodilatador también usado para el asma, se presenció en el cuerpo del deportista en una cantidad sospechosa. No obstante, fue absuelto en 2018 y posteriormente pudo participar en el Tour de Francia.

Preidler y su condena

El ciclista Georg Preidler fue involucrado en el llamado Caso Aderlass, que incluso provocó que la UCI se cuestionara sobre las pruebas antidopaje de 2016 y 2017.

El austriaco de 30 años fue condenado a 12 meses de cárcel sin cumplimiento de pena y 2.880 euros de multa por fraude grave en el ciclismo, pena que llega después de la suspensión de cuatro años que recibió en 2019 cuando se comprobó su dopaje sanguíneo entre marzo de 2017 y marzo de 2019, por haber utilizado hormonas de crecimiento y haber engañado a sus patrocinadores comerciales.

Preidler fue el primer deportista en recibir, junto a Stefan Denifl, otro ciclista austríaco, una suspensión de cuatros años por el escándalo de dopaje que se conoció a principios del 2019.

Alberto Contador

El reconocido exciclista español fue blanco de críticas tras comprobarse que consumió clembuterol en el Tour de Francia 2010. Sin embargo, hasta la fecha, Alberto contador insiste en que la sustancia prohibida por la Unión Ciclista Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje apareció en su cuerpo tras consumir carne de ganado engordado de forma ilegal un día antes de la muestra que le tomaron el 21 de julio de 2010, fecha en la que dio su primer positivo.

El caso terminó en una sanción de dos años impuesta por el TAS, además de anular los títulos del Tour 2010 y el Giro de Italia 2011.

Jarlinson Pantano

El colombiano también hace parte de la lista de ciclistas involucrados en casos de dopaje. Pantano en 2019 recibió la noticia de la UCI de haber dado positivo por eritropoyetina (EPO) en la muestra tomada el 26 de febrero de ese mismo año.

En junio de 2019, Jarlinson Pantano anunció su retiro por no poder comprobar su inocencia, que hasta ahora reitera. De igual forma, en mayo de 2020 la UCI anunció que el colombiano debía cumplir con una sanción de cuatro años por su dopaje.