Secuelas de marchas durante la pandemia se evidenciarán en un mes: expertos

Ante el regreso de las movilizaciones y protestas en las calles, en rechazo a los abusos policiales y el desempleo, expertos en Salud coincidieron en que de no respetarse las medidas de bioseguridad, se podrán presenciar fuertes rebrotes en Colombia.

"En esta época de aglomeraciones, de marchas y de protestas, si no se cumplen las medidas de alejamiento físico o el uso del tapabocas es probable que se incrementen los casos. No aumentarán de un día para otro, pero sí se evidenciarán en las siguientes dos semanas. El fenómeno social de estas protestas ha sido acompañado de un incremento de contagios", señaló el infectólogo de la Universidad Nacional, Carlos Pérez.



Para la epidemióloga de la Universidad de Antioquia, Silvana Zapata, es favorable que, al menos, las aglomeraciones sean lugares abiertos.



"Va a ser un lugar concurrido de contacto cercano, pero no tiene una de las variables complejas que es un espacio cerrado. Sin embargo, los efectos que pueden verse a largo plazo si no se cumplen las medidas de bioseguridad, pues serán casi las mismas que ocurrieron de manera similar en Estados Unidos, donde hubo grandes rebrotes", señaló.



Sin embargo, por su parte Ángela Gaviria, epidemióloga del Colegio Mayor de Antioquia, manifestó que "no necesariamente las protestas tienen que llevar a un aumento de los casos, aunque sí se podría presentar dado que no se guarda el distanciamiento social. Pero, igualmente si las personas utilizan las máscaras, podría no generarse ese incremento de contagios".



Los expertos coincidieron al señalar que de la responsabilidad en el autocuidado de los manifestantes dependerá el no retroceder en la lucha contra el Covid-19.