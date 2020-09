Avianca presentó su plan de salvamento ante tribunal de bancarrota EE.UU.

La compañía Avianca Holding presentó ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos, la solicitud de aprobación de financiación por un total de aproximadamente US$ 2.000 millones.

De acuerdo con el documento la financiación se dará en dos tramos, que incluye unos US$ 1.200 millones en recursos frescos.

La aerolínea informó que más de 100 financistas participarán en el tramo senior por un valor estimado de US$ 1.300 millones. De este monto, US$ 880 millones serán recursos frescos y US$ 290 millones por los tenedores de una mayoría de los bonos senior de Avianca garantizados con vencimiento al 2023.

A esto se suma aproximadamente US$ 408 millones entre refinanciamiento de deuda preexistente y financiamiento de ciertas adquisiciones.

En el documento radicado del préstamo del gobierno colombiano de US$ 370 millones la compañía plantea que solo va a necesitar tan solo 240 millones de dólares.

El próximo cinco de octubre, el tribunal definirá si aprueba el plan de salvamento presentado por la compañía AVIANCA.