Barranquilla garantiza el apoyo a madres gestantes y lactantes

La alcaldía de la ciudad de Barranquilla lanzó el proyecto ‘Apoyo para Gestantes y Lactancia Segura’, con el que pretende brindar una atención oportuna a la primera infancia. Una vez el bebé nazca, la administración municipal se compromete a entregar un ajuar de bienvenida, compuesto por: corral, pañalera, toalla, almohada para lactar, tapete cambiador y espuma corral.

Con esto no quiere decir que no se está trabajando para prevenir el embarazado principalmente en los adolescentes, ante esta problemática social la primera dama, Silvana Puello Visbal expresó: “buscamos disminuir las cifras de embarazo subsiguiente de las adolescentes del Distrito, a través de intervención psicosocial, acceso a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y trabajo en empoderamiento para que puedan crear sus proyectos de vida”.

El proyecto también busca unas madres bien nutridas para que puedan trasmitir las defensas necesarias al bebé en la primera infancia, por lo que en apoyo del Bienestar Familiar entregarán alimentos de alto valor nutricional, atención en salud y acompañamiento psicosocial de manera telefonía.

"Estaba estudiando cuando me enteré que estaba embarazada, sentí miedo, dudas y la noticia me impactó. En ese momento recibí el apoyo de mi familia y una amiga me contó de un programa de la Alcaldía que me podía ayudar, y fue así como llegué al programa de Primera Infancia, donde me están brindando acompañamiento en mi periodo de gestación con un equipo de profesionales", expresó Keila Niebles, beneficiada de este programa.

Con esta iniciativa impulsada desde el despacho de la primera dama, se espera beneficiar a 900 mujeres, entre adolescentes, madres con embarazo subsecuente, madres primerizas con bebés menores de 6 meses y mujeres gestantes con periodo de gestación entre 0 a 6 meses, en temáticas tales como prevención de embarazo subsecuente desde el enfoque de autocuidado y derechos sexuales.