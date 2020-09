Esto fue lo que dijo Alberto Salcedo Ramos sobre los señalamientos de acoso

Una semana después de conocerse los testimonios de Amaranta Hank y Angie Castellanos, en los que aseguran que Alberto Salcedo Ramos se aprovechó de su reconocimiento académico para acosarlas sexualmente durante 2011 y 2013, el reconocido cronista publicó a través de su cuenta de twitter un comunicado en el que sostiene que la investigación del grupo feminista Las Igualadas viola todos los protocolos de cualquier manual periodístico.

"Le mandé una respuesta de 1.164 palabras que, como era de esperar, fue ignorada. Quien vea el video notará que mis descargos solo aparecen en el tramo final, cuando el programa está a punto de concluir, y que mi larga respuesta fue reducida a cinco frases sin contexto, parafraseada o interpretadas con entonación sarcástica por la presentadora", escribió.

Según Salcedo Ramos, quien lo entrevistó no le permitió escuchar los testimonios, lo presionó para que diera una respuesta inmediata por teléfono y luego le dio solo dos horas para responder antes de que la denuncia se hiciera pública. Además, insistió en que los hombres deben contribuir a un mundo donde las mujeres se sientan más seguras.

"No me había pronunciado sobre las recientes denuncias porque estaba haciendo, en primer lugar, un examen retrospectivo encaminado a mirar la situación con honestidad y perspectiva. Quería evaluar si en efecto hice daño, si de verdad lastimé contra mi voluntad a Alejandra Omaña y Angie Castellanos. Mi silencio, sin embargo, no significa que acepta lo que ellas me imputan", añadió.

Finalmente, sostuvo que una vez se enteró de la denuncia oficial, instauró un derecho de petición ante la Fiscalía para saber con certeza de que lo acusan. Es importante mencionar que actualmente las cifras de denuncias falsas únicamente representan entre un 2% y un 8% de todas las denuncias.