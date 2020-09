Reservas potenciales de gas de Colombia podrían alcanzar para 130 años

Colombia cuenta con las reservas potencias de gas natural para atender el mercado nacional para 130 años, asegura de acuerdo con un informe de la compañía Promigas

En el reporte se establece que las reservas potencias de gas natural de país podrían estar por el orden de 54 Tera Pies Cúbicos. De esta cifra, 30 TPC estaría en costa afuera en etapa de maduración entre 2024 y 2028, y hasta 24 TPC en Yacimientos No Convencionales en Magdalena Medio, Cesar-Ranchería y Catatumbo.

De acuerdo con Promigas, las inversiones proyectadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para los cuatro pilotos de no convencionales equivalen a US$ 100 millones cada uno.

De materializarse este potencial energético, equivaldría a 16 veces las reservas probadas actuales de 3.2 TPC, lo cual implica cerca de 130 años de autosuficiencia de gas natural.

Finalmente señala que el país tiene la mayor cantidad en la región, pasando de una cobertura de 12% al 71% en tan solo 25 años, con un 86% de dichos usuarios pertenecientes a estratos 1, 2 y 3. Eric Flesch, presidente de Promigas, afirma que: "esto equivale a una gran revolución social con carácter de exportación, de la cual nos sentimos muy orgullosos".