Juego de Tronos: revelan cuál iba a ser el final del Rey de la Noche

Maisie Williams se convirtió en una de las mayores protagonistas de la última temporada de Juego de tronos, ya que su personaje fue clave en la Batalla contra el Rey de la Noche y su ejercito de muertos vivientes. Ahora la actriz que dio vida a Arya Stark revelo que originalmente el villano iba a tener un final distinto.

Atención, esta noticia contiene SPOILERS

Y es que, según reveló la propia Williams, la idea inicial era que fuera Jon Snow quien acabara con el temible Rey de la Noche, pero finalmente los responsables de la serie cambiaron de idea e hicieron que fuera Arya Stark la que, con un inesperado y letal movimiento, terminara con el villano.

"Kit Harington también esperaba que fuera así, e incluso me dijo: 'Iba a ser así. Alguien me dijo que en la tercera temporada yo iba a matar al Rey de la Noche'. Y luego leyó el guion de la temporada 8 y era Arya. Sí, creo que habría sido demasiado obvio. Me alegro de que fuera Arya, sinceramente. Creo que tuve la mejor historia de la última temporada", contó la intérprete a The Hollywood Reporter.

Tras el final de Juego de Tronos, la actriz británica partició en ' Los Nuevos Mutantes' después de varios retrasos.