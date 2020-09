"Excusas infantiles y tontas": El regaño de juez en caso de Aida Victoria

El inicio de la preparatoria de juicio en contra del odontólogo Javier Cely y Aida Víctoria Merlano, por el delito de fuga de presos en calidad de cómplices, por la fuga de la excongresista Aida Merlano, que estaba programado para este viernes, se tuvo que aplazar porque la defensa ni la Fiscalía, han concretado el descubrimiento de pruebas que requiere el proceso.

"Encuentro culpa concurrente entre Fiscalía y bancada de defensa, cuando hay que hacer, hay que hacer, y cuando hay que hacer (...) Ni Fiscalía ni defensa concretan en debida forma el procedimiento de descubrimiento de materiales probatorios, si el delegado fiscal no entregaba, la defensa tenía que hacer lo propio para que se le entregara, de manera pues que aquí, explicaciones hasta infantiles las calificaría, pues la verdad no acepto".

El juez calificó de inaudito que después de 6 meses de haberse conocido de manera formal el escrito de acusación, la Fiscalía y el abogado defensor de Aida Victoria Merlano, no se hayan podido comunicar bajo la "excusa de la pandemia".

"Que me dio la pandemia, sí, qué hacemos todos tenemos que trabajar y lo estamos haciendo de manera virtual (...) quien de manera displicente no se conecte a la audiencia y quien de manera igualmente displicente dé explicaciones tontas sobre el procedimiento de descubrimiento de pruebas; ordenaré investigación disciplinaria, porque como director de este despacho y de este proceso no me corresponde solucionar los problemas de las partes, quién dijo eso".

De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, Aida Víctoria Merlano y el odontólogo fueron clave en la fuga de la excongresista. Señala la investigación que la hija fue la encargada de darle la ropa, los guantes y la cuerda para escapar; y el odontólogo sabía que se trataba de una persona privada de la libertad, aún así habría facilitado el espacio y las condiciones para el plan de escape.

La audiencia de inicio de preparatoria de juicio quedó reprogramada para el próximo 29 de septiembre.