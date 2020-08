Tomás Uribe: No aspiro a cargos ni a curules

Luego de la renuncia de Álvaro Uribe al Senado y del anuncio de que Tomás Uribe integrará un comité estratégico del partido Centro Democrático, se planteó el interrogante sobre si era su llegada a la política. Ante esto, en la mañana de este jueves 20 de agosto, el hijo del expresidente Uribe aseguró que no tiene aspiraciones.

"Oscar Iván Zuluaga me invitó a participar en un comité informal del Centro Democrático. Mi rol es de consultor. Espero aportar análisis cuantitativo frío y sobrio. No aspiro a cargos ni a curules. No es momento de aspiraciones. Mi padre se encuentra secuestrado", dijo Tomás Uribe.

El comité estará conformado por el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, Tomás Uribe, el Senador Ernesto Macías, el Representante Edwin Ballesteros, la Directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, Gabriel Velasco, y tendrá la asesoría del Hernán Cadavid.