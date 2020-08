Steve Bannon, exconsejero de Donald Trump, arrestado por presunto fraude

El ex asesor de estrategia de la campaña de Donald Trump, Steve Bannon, fue detenido junto a otras tres personas por orden de un juez de Manhattan al ser señalado de presunta conspiración para cometer fraude a miles de donantes en una campaña llamada "We Build The Wall" que buscaba fondos para construir el muro en la frontera con México.

Bannon fue acusado por la justicia de cometer fraude con miles de dólares que habían sido donados a través de una campaña virtual.

Según el Distrito Sur de Nueva York, les decían a los voluntarios que donarán a una persona llamada Brian Kolfage, aclarando que ningún fondo sería para él. Sin embargo la justicia determinó que Kolfage se quedaba con el dinero "para financiar un estilo de vida lujoso".

El exconsejero de Trump es una de las figuras representativas de la derecha en Estados Unidos y es propietario del medio de ultraderecha Breitbart News.