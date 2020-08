Saab envió carta al primer ministro de Cabo Verde denunciando injusticia

El equipo de abogados de Alex Saab informó que el colombiano envió una carta abierta al primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia, en la que rechaza la extradición que fue aprobada por su gobierno y que en este momento está en proceso de apelación.

En el texto hace un recorrido por su carrera profesional y dice que desde muy joven comenzó su propia marca textil y que es una "persona normal con un pasado corriente, quien gracias al trabajo duro ha sido capaz de construir un negocio exitoso sin recibir beneficios del gobierno".

Saab tambén habla de las acusaciones de Estados Unidos y afirma que ese país no ha aportado la más mínima prueba en su contra, aparte de unos pagos a través de cuentas de ese país que dice que no hizo él y que no ofrecían otros medios de pago.

Esta es la primera vez que Saab expone su posición y se cataloga como enviado especial de Venezuela, en donde asegura que ha trabajado con profesionalidad. Por eso dice que su detención fue ilegal y que se han cometido muchas injusticias al no respetar su inmunidad. Agrega que tiene problemas de salud, que ha perdido 20 kilos y que cree que los traficantes de droga han recibido mejor trato que él.