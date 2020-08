Duque: “Me alegra ver alguien como Fernando Jaramillo aspirando a la Dimayor”

Iván Duque, presidente de la República, en diálogo con el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, se refirió a la elección al presidente de la Dimayor y el regreso del fútbol colombiano. El mandatario elogió a Fernando Jaramillo, máximo aspirante al cargo.

"A mí me alegra ver personas como Fernando Jaramillo en una aspiración de esa naturaleza... esos son nombres que son oportunidades buenas para el fútbol, el reto que tenemos es fortalecer el fútbol en el país", explicó Duque, quien, no obstante, manifestó no tener ninguna influencia para la elección.

El Presidente añadió: "El ministro Lucena, con toda la objetividad, ha dicho que nosotros estamos dispuestos a acompañar a la Dimayor, cuando elija a su presidente, para que de una manera focalizada, aún no en todo el país, regrese el fúbol a puerta cerrada en septiembre".

Iván Duque había explicado con anterioridad, al igual que el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, que lo más conveniente sería que la Liga se jugara en una sola región tras la pandemia que azota al país.