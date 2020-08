¿Adiós al Chavo? El programa dejó de transmitirse este 31 de julio

Las series creadas por Roberto Gómez Bolaños salieron del aire este 31 de julio a nivel global y también, se bloquearon sus capítulos de varios portales que retransmitían los capítulos.

Lo anterior, se anunció a través de portales internacionales que agregan que la finalización de las transmisiones se debe a que la empresa de televisión Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaños no lograron ponerse de acuerdo en temas de derechos.

La noticia ha generado reacciones por parte del elenco de las series. Por ejemplo, Florinda Meza agregó que, "Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente".

Mientras que, el hijo de Roberto Gómez Bolaños afirmó "Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos".