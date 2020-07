Arnold Schwarzenegger: 10 personajes que lo convirtieron en héroe de acción

Y es que, la estrella de origen austríaco ha sabido superar sus evidentes limitaciones interpretativas con grandes dosis de carisma, simpatía y un buen catálogo de personajes emblemáticos que le han hecho pasar a la historia del cine.

Su popularidad en la década de los ochenta y noven era tal, que Schwarzenegger dio el salto a la política de la mano George Bush, con el que fue Presidente del Consejo de Salud Física y Deportes. Entre 2003 y 2011 el austríaco fue Gobernador de California por el Partido Republicano, por lo que estuvo retirado del mundo de la actuación hasta 2010, cuando retomó su carrera con una recordada participación en Los mercenarios junto con otros pesos pesados del género como Sylvester Stallone, Dolph Lundgren o Bruce Willis.

A partir de ahí ha alternado cintas de corte más independiente con superproducciones de acción en las que ha recuperado, con más o menos suerte, a algunos de sus personajes legendarios como el letal cyborg de la saga Terminator. Estos son otros de los trabajos que marcaron la carrera de este campeón de culturismo como incombustible héroe de acción:

HÉRCULES EN HÉRCULES EN NUEVA YORK

Con solo 22 años Schwarzenegger hizo su primera incursión en la gran pantalla en Hércules en Nueva York (1969), en la que se puso en la piel del legendario héroe que decide abandonar su tranquila vida en el monte Olimpo para descubrir la vida humana en la Gran Manzana.

CONAN EN LA SAGA CONAN

El papel que supuso el salto al estrellato de Schwarzenegger fue Conan, el popular personaje de cómic creado por Robert Ervin Howard al que dio vida en Conan el Bárbaro (1982) y Conan el Destructor (1984). El actor le cogió tanto cariño a este personaje que se quedó con la espada de la cinta que incluso llegó a estar colgada en su despacho cuando fue gobernador de California. Aunque Universal Pictures planeó la secuela The Legend of Conan, que mostraría la madurez del personaje, finalmente el proyecto no ha salido, aún, adelante.

EL T-800 EN LA SAGA TERMINATOR

Sin duda el gran personaje de la carrera de Schwarzenegger es Terminator, el temido cyborg asesino enviado al futuro para acabar con la resistencia humana al que ha interpretado en cinco ocasiones: Terminator (1984), Terminator 2: El juicio final (1991), Terminator 3: La rebelión de las máquinas (2003), Terminator Génesis (2015) y Terminator: Destino Oscuro (2019). A pesar de que ahora es imposible no asociar al austríaco con el robot exterminador, James Cameron le propuso inicialmente el papel de Kyle Reese, al que finalmente dio vida Michael Biehn debido a la insistencia de Schwarzenegger para hacerse con el papel del villano.

JOHN MATRIX EN COMANDO

En Comando (1985) el intérprete austríaco daba vida a John Matrix, un coronel experto en artes marciales que, tras jubilarse, viaja a Sudamérica para recuperar a su hija, a quien tiene secuestrada el dictador Velásquez.

DUTCH EN DEPREDADOR

En la mítica Depredador (1987) interpretó a Dutch Schaefer, el capitán de un comando enviado a la selva centroamericana para acabar con un cazador alienígena que amenaza con acabar con todos los humanos que se encuentra a su paso. La cinta ha tenido dos secuelas, en las que no participó Schwarzenegger.

JULIUS BENEDICT EN GEMELOS

Aunque Schwarzenegger es conocido por sus papeles de acción, el austríaco también ha participado en varias comedias míticas como Los gemelos golpean dos veces (1988). Acompañado de Danny DeVito, emprende un viaje para conocer a su madre y descubrir la razón del experimento por la que son totalmente diferentes.

JOHN KIMBLE EN UN DETECTIVE EN EL KINDER

Siguiendo con su faceta más cómica, otro de los papeles más desenfadados del actor fue el de el John Kimble en Un detective en el kinder (1990), un veterano detective que para localizar a su ex mujer tiene que hacerse pasar por maestro en el colegio en el que estudia su hijo.

DOUGLAS QUAID EN EL VENGADOR DEL FUTURO

En El vengador del futuro (1990), el político californiano interpretó a un hombre al que le implantan falsos recuerdos para viajar a Marte, el gran sueño de su vida. No obstante, todo cambia para el protagonista cuando cree que es un agente secreto al que intentan matar. La cinta, que ganó el premio Oscar a mejores efectos visuales, tuvo un remake en 2012 en el que Colin Farrell sustituyó a Schwarzenegger.

JACK SLATER EN EL ÚLTIMO HÉROE EN ACCIÓN

En el punto más álgido de su carrera, llegó El último héroe en acción (1993), en la que Schwarzenegger interpretó a un gran héroe del cine de acción que vive una gran aventura en el mundo de ficción junto con su mayor fan. A pesar de que todo apuntaba a que la cinta sería un éxito en taquilla, no tugvo la recepción esperada y llegó a ganar varios premios Razzie.

HARRY TASKER EN MENTIRAS VERDADERAS

James Cameron volvió a confiar en Schwarzenegger en Mentiras verdaderas (1994), thriller de acción en el que el austríaco interpreta a un espía que lleva una doble vida para que evitar que su esposa, a la que daba vida Jamie Lee Curtis, y su hija vivan fuera de peligro.