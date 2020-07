Plenaria de Senado aprobó la renuncia del magistrado Carlos Bernal

Esa corporación aprobó con 76 votos la renuncia del magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal, quien en días pasados anunció la decisión de dejar el cargo en el alto tribunal.





La renuncia de Bernal estuvo respaldada por amplia mayoría; sin embargo, en la sesión hubo voces críticas como la del senador Roy Barreras, quien cuestionó que el togado haya dejado el cargo.



"Me parece que cuando se asume tan alta responsabilidad de un periodo de 8 años dejar abandonado el cargo a menos de la mitad de su periodo, porque va a ocupar alguna posición académica muy favorable y muy cómoda, como se ha conocido en los medios de comunicación, es francamente irresponsable. Irresponsable con la Corte Constitucional, con el Congreso que lo eligió, con las tareas que se le encomendaron, así que no veo razones para que la plenaria premie la irresponsabilidad aceptando su renuncia", indicó Barreras.



La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que aunque no votó por el magistrado Carlos Bernal, porque se encontraba en licencia de maternidad cuando se eligió, indicó que el togado cumplió una buena labor.



" Creo que ha sido un excelente magistrado, un hombre que ha llevado sus conocimientos, que son muchos, en una formación académica sobresaliente para enaltecer la institucionalidad. Sorprende que algunos congresistas estén rechazando una renuncia como si los oficios que se desempeñaran en favor se Colombia fueran de carácter obligatorio, son dignidades que, por supuesto, se ganan los ciudadanos, pero que tienen todo el derecho a desprenderse de de ellas..." indicó la senadora.



Cabe señalar que sólo 8 congresistas votaron de manera negativa la renuncia del magistrado.