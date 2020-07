Calendario de estreno de las series The Walking Dead para 2020

La pandemia de coronavirus truncó los planes de The Walking Dead, que no pudo emitir el último capítulo de su décima temporada ni estrenar World Beyond. Ahora, durante la Comic-con at Home, AMC reveló el calendario de lanzamiento de las tres series de la franquicia, que llegará con nuevos episodios en octubre.

El esperado último capítulo de la temporada 10 de The Walking Dead llegará el próximo 5 de octubre. El pasado mes de abril estaba previsto el estreno de World Beyond, nuevo spin-off de la saga, así como el lanzamiento de la sexta temporada de Fear The Walking Dead para verano. La nueva ficción se estrenará también el 5 de octubre, mientras que Fear TWD continuará su sexta entrega a partir del 12 de octubre.

Antes de la pandemia, estaba previsto que la serie principal estrenará la primera mitad de su temporada 11 a finales de este año, pero el rodaje de los nuevos episodios ha sido suspendido de manera indefinida y no se podrá emitir hasta 2021.

En lugar de la temporada 11, The Walking Dead cubrirá este vacío extendiendo su temporada 10 hasta principios de 2021 con seis episodios adicionales además del que iba a ser la entrega final de la temporada, titulada A Certain Doom, sumando un total de 22 capítulos por temporada por primera vez en la historia de la ficción. Se espera que estos nuevos episodios, anunciados por la showrunner Angela Kang durante la Comic-Con virtual, arranquen su producción a finales de año.

Por su parte, Fear The Walking Dead comenzará a emitir los episodios de su sexta temporada al mismo tiempo que World Beyond, que cerrará su primera temporada el 6 de diciembre. Los episodios de ambas producciones comenzarán a emitirse la misma noche a partir del 11 de octubre con el estreno de Fear TWD y el segundo episodio de World Beyond.

Así queda, por tanto, el calendario de estrenos de las series del universo The Walking Dead:

Final de la temporada 10 de The Walking Dead: 5 de octubre de 2020

Estreno de The Walking Dead: World Beyond: 5 de octubre de 2020 a las 22:10 horas

Estreno de la temporada 6 de Fear the Walking Dead: 12 de octubre de 2020 a las 23:00 horas

The Walking Dead Temporada 10 Extendida: Fecha por confirmar en 2021

Además de anunciar las fechas, AMC ha lanzado los tráilers en Español de World Beyond y la sexta temporada de Fear TWD. El spin-off, que está protagonizado por un grupo de jóvenes que han crecido en pleno apocalipsis zombie, presentará a la misteriosa organización detrás del rescate de Rick Grimes.

Por su parte, Ferar TWD se lo pondrá difícil a sus protagonistas, que ahora están separados. Tal como revela el adelanto, Morgan se convertirá en el blanco de Virginia, que pedirá una recompensa por él.