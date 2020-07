Fin de semana de Kanye West: disculpa para Kim Kardashian y visita a Bieber

El rapero Kanye West ha vivido un fin de semana bastante ajetreado, ya que a los imprevistos que le han llevado a posponer el lanzamiento de su nuevo disco, el cual debería haber llegado a las plataformas digitales el pasado viernes, hay que sumar la visita que recibió este domingo 26 de julio del cantante Justin Bieber en su rancho de Wyoming, donde el músico se encuentra recluido desde hace meses, y la sorprendente disculpa pública que compartió poco después en sus redes sociales para zanjar su última disputa con su esposa, la estrella televisiva Kim Kardashian.

"Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que debería haberse quedado en un asunto privado. No la he apoyado de la forma en que ella me ha apoyado a mí. A Kim tengo que decirle que sé que la he herido. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí", reza el mensaje que publicó vía Twitter y del que, por el momento, se desconoce si está de alguna forma relacionado con la charla que mantuvo con el astro del pop.

Por si eso no fuera suficiente, el intérprete abandonó brevemente su imponente propiedad, la cual también ejerce de estudio de grabación y centro creativo, para acudir a un hospital de la zona, ubicado concretamente en la localidad de Cody, el pasado sábado.

Según testigos presenciales, el artista entró en el edificio por las puertas de urgencias y charló con los allí presentes durante aproximadamente diez minutos antes de regresar a casa.

En el apartado estrictamente musical, el controvertido artista no ha dado explicaciones de ningún tipo sobre el aplazamiento de la publicación de su álbum 'Donda: 'With Child' -titulado así en homenaje a su fallecida madre-, aunque las malas lenguas aseguran que su intención era la de evitar una batalla directa en las listas de éxitos con su archienemiga Taylor Swift, quien lanzó ese mismo día su ya aclamado disco 'Folklore'.