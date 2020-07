Paris Hilton hablará de un trauma de la infancia en su nuevo documental

La empresaria y DJ Paris Hilton se está preparando para el estreno de una nueva serie-documental para la plataforma YouTube titulada 'This Is Paris', que se centrará en la etapa más desconocida de su vida: su infancia.

Según han desvelado los adelantos promocionales de este proyecto, la rica heredera sufrió un trauma devastador siendo tan solo una niña que aún le provoca pesadillas.

"Estoy nerviosa, estoy temblando... me cuesta hasta comer porque tengo el estómago revuelto. Es algo muy personal y no me gusta hablar de ello", explica Paris ante las cámaras.

"Nadie sabe realmente quién soy. Me sucedió algo en la infancia sobre lo que nunca he hablado con nadie", añade.

El documental que ha dirigido la ganadora de un Emmy Alexandra Dean también abordará el acoso y el abuso psicológico que tuvo que soportar en el internado de Utah en que pasó parte de su adolescencia, y la madre y la hermana de Paris también intervendrán para retratarla como "una adolescente desesperada por escapar a un mundo de fantasía".

Fue ese deseo lo que acabó llevándole a crear una nueva categoría de celebridades "famosas por el mero hecho de ser famosas" a través de su mítico reality 'The Simple Life'.

Hace unos meses Paris habló de la experiencia de rodar esta serie para reconocer que había resultado terapéutica porque le había obligado a revisitar su pasado y afrontar episodios que hasta entonces había tratado de olvidar a toda costa.