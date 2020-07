Los diez puntos de la réplica de la oposición a Duque

La réplica de la oposición, en cabeza de Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, llamó la atención a Iván Duque de atender las necesidades de los colombianos, no solo ante el coronavirus, sino de otros problemas que no ha tenido en cuenta durante su gestión.

Enfocar los decretos a atender la pandemia

Desde la oposición aseguraron que el país “se inundó de decretos” y algunas “nada tienen que ver con la pandemia. De 164 decretos solamente 5 se refieren a la salud. Varios tocaron temas sensibles para la sociedad como las pensiones, la eliminación de aranceles para las importaciones, la enajenación de bienes públicos, y otros”.

Represión social

La bancada alternativa vio con preocupación que, ante los reclamos de la ciudadanía por sus derechos, el proceder del Gobierno ha sido tener una respuesta policial. “La represión social es la característica de esta cuarentena”. Avella señaló que durante la emergencia se recortó la democracia y se amplificó la presencia de soldados en zonas rurales donde arremeten contra campesinos, indígenas y afros.

Inversión económica

Aída Avella detalló que falta transparencia en los gastos del Gobierno ya que para la atención a la emergencia se han destinado 117 billones de pesos de los cuales 7.2 fueron para la salud, 4.5 para atención humanitaria, 2.6 para entidades territoriales y 60 billones para respaldar créditos. “la banca es la gran beneficiada, la misma banca indolente que le cerró las puertas a millones de pequeños empresarios. No encontramos el gasto desglosado. ¿Por qué los colombianos no tenemos el derecho a conocer en qué se gastan nuestros impuestos?”.

Pobreza, desempleo y Renta Básica

Los partidos de oposición señalaron que la pobreza y la desigualdad salieron a flote durante la pandemia, pero no son algo nuevo en el país. “el país se llenó de trapos rojos para pedir comida. Los mercados repartidos fueron insuficientes y nunca remplazarán la renta básica (…) No es posible que un Gobierno no entienda que esa es una forma de reactivar la economía, entregándole ingresos a 9 millones de hogares, beneficiando a 32 millones de personas pobres y vulnerables”.

Salud

A pesar de que se impulsó la ley de punto final, la oposición asegura que aún no hay cuentas claras al respecto. “Hay un estimado de deuda de 4.7 billones. Como siempre las EPS siguen cuestionando los pagos por servicios de las IPS y las ESE, y difícilmente se ponen de acuerdo”. Desde la oposición denuncian que al momento solo se han girado 489 mil millones de pesos y sigue sin cumplirse con el pago de salarios atrasados a los trabajadores de la salud del país que “tienen los salarios más bajos de América latina” y reiteran que “la ley 100 no ha servido en 27 años y por consiguiente hay que cambiarla”.

Las otras pandemias que vive Colombia

Aída Avella señaló que hay que combatir todas las pandemias y no solo el coronavirus, ya que hay otra pandemia como la violencia intrafamiliar contra mujeres y niños y que se agravó con el confinamiento. Los feminicidios también aumentaron y la población LGBTI también ha sido víctima constante de la violencia por lo que solicitan invitar oficialmente a la “la Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres de la ONU para que nos visite y nos ayude analizar lo que pasa en Colombia. Su experiencia es fundamental para detener este fenómeno que está azotando fuertemente al campo y la ciudad”.

Fuerzas Militares

La oposición recuerda que niñas y mujeres “han sido violentadas por Fuerzas Militares extranjeras y nacionales” y piden que cada caso resulte en un castigo ejemplar “porque nadie puede utilizar sus cargos de mando y de autoridad ni sus armas para intimidar y violentar a menores de edad. No se trata de manzanas podridas porque si en cada departamento hay unas cuantas, usted sabe que, en este símil, todos se pueden contaminar”.

Corrupción

“La corrupción se desató en la pandemia, ni siquiera el Coronavirus pudo contra ella. Numerosos escándalos saltaron de todos los departamentos por sobre costos en los contratos, formas de adjudicarlos y conveniencia. Funcionarios públicos que utilizan aviones y viáticos oficiales para visitar nuestras hermosas playas mientras el pueblo este confinado”.

Cuidado de la naturaleza

Avella señaló que la biodiversidad se ha visto enfrentada a las políticas gubernamentales que solo busca afectar la naturaleza, el territorio y las tradiciones de los pueblos. “Exigimos el respeto por los recursos naturales, por el agua, los páramos, ríos, humedales, ciénagas y el mar. No al fraking”. Adicionalmente rechazaron la venta de Cenit y de acciones de Ecopetrol señalando que son las peores decisiones de anteriores gobiernos y los servicios no han mejorado.

Impulsar la paz

La oposición exigió el cumplir los acuerdos de paz, señalando que es inconcebible que sigan creciendo los asesinatos a líderes sociales y firmantes de la paz. “Hay zonas del país donde se ha vuelto tarea matarlos, (...) hay un plan sistemático preconcebido, imposible de hacerse efectivo sin la colaboración de agentes del Estado” y también solicitan restablecer el diálogo con el ELN para lograr disfrutar la paz y la reconciliación.