Tras 25 años, Ford lanza nuevos Bronco para competir en segmento 'offroad'

Ford lanzó la nueva generación del modelo Bronco, 25 años después de que dejase de fabricar el todoterreno, un vehículo fundamental para el futuro económico de la marca y con el que pretende competir con el rey de los todoterrenos, Jeep.

Pero el vehículo también será el primer modelo de la submarca Bronco, especializada en todoterrenos duros, un segmento que Fiat Chrysler, a través de Jeep, ha dominado desde hace años y por el que Ford quiere ahora competir dada la gran rentabilidad de modelos como el Jeep Wrangler.

Además, Ford anunció que el Bronco tendrá disponible a través de los concesionarios de la marca más de 200 accesorios para personalizar el vehículo. Los accesorios son uno de los grandes éxitos económicos del Jeep Wrangler: de media, cada unidad del modelo vendida por Jeep es adquirida con 1.000 dólares extra de accesorios.

Según Credit Suisse, la familia Bronco podría añadir 1.000 millones de dólares a las operaciones de Ford si el fabricante vende 125.000 unidades al año y obtiene unos beneficios por vehículo de 7.500 dólares.

El nuevo Bronco estará disponible en versiones de dos y, por primera vez en la historia del modelo, cuatro puertas y con una nueva transmisión a las cuatro ruedas estándar que también tiene dos opciones: un 4x4 base y un 4x4 avanzado.



Ford, que presentó el vehículo a través de internet en sus páginas de medios sociales debido a la pandemia de COVID-19, dijo que el precio base del Bronco 2021 de dos puertas será de 29.995 dólares, lo que le pone en directa competición con el todoterreno más popular de Norteamérica, el Jeep Wrangler.

Pero los modelos más equipados de la familia Bronco superarán los 60.000 dólares.

Ford empezó a aceptar reservas del Bronco 2021 a través de su página web y previo pago de 100 dólares. Un total de 3.500 vehículos serán una versión especial etiquetada como First Edition y con un precio de 60.800 dólares. El Bronco 2021 tendrá cinco versiones: Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Wiltrak y Badlands.



El vehículo, que llegará a los concesionarios en la primavera de 2021, estará disponible con un motor EcoBoost de 2,7 litros en V6 que produce 310 caballos de potencia o con otro EcoBoost de 2,3 litros y 270 caballos.



Una de las novedades del Bronco 2021 es una transmisión manual de siete velocidades. El vehículo también puede estar equipado con otra transmisión automática de 10 velocidades.



Jim Farley, el director de operaciones de Ford, señaló en un comunicado que "hemos creado la familia Bronco para elevar todos los aspectos de la aventura 'off-road' y la hemos equipado con un chasis líder en su clase y tecnologías exclusivas que suben el listón en el segmento de 4x4".

Otra de la novedades del Bronco es el carácter modular del chasis lo que permite retirar puertas y techo y modificar de forma radical el aspecto del vehículo.



Pero Ford no se ha olvidado de hacer guiños al pasado del Bronco, un modelo que fue lanzado en 1966 y que se convirtió en uno de los más añorados por los aficionados.



La marca ha denominado G.O.A.T.(Goes Over Any Type of Terrain o funciona en cualquier tipo de terreno) los siete modos del sistema de gestión de terreno. G.O.A.T. era el apodo de la primera generación del Bronco.



En el aspecto tecnológico, el Bronco 2021 contará con la próxima generación del sistema de infotenimiento de Ford, Sync 4, que puede ser actualizado de forma remota sin necesidad de acudir a los concesionarios y que también equipará a la nueva generación de la camioneta "pickup" F-150 y el todocaminos eléctrico Mustang Mach-E.



El Bronco 2021 tiene estándar una pantalla central de 8 pulgadas que puede ser mejorada con una de 12 pulgadas y un panel de instrumentos de LCD.