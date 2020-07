Jessi Uribe asegura que Sandra Barrios ya tiene una nueva relación

Jessi Uribe y Paola Jara han sido una de las parejas de la farándula colombiana que más críticas ha recibido durante los últimos meses, sin embargo, los artistas hacen caso omiso a comentarios malintencionados y se dedican a vivir su amor.

Sin embargo, recientemente y durante una entrevista que realizó el artistas bumangués se sinceró y habló sobre Sandra Barrios, asegurando que la mujer ya tiene una nueva pareja.

“Ya todos lo saben, y por si no lo saben, mi ex ya tiene su pareja, está feliz con él. O sea, ya, ella está feliz; yo estoy feliz; mis hijos están felices, porque tienen a su papá y a su mamá y se acabó”, aseguró el cantante de música popular.

De igual manera, el artista aseguró que “la separación, es lo mejor para su familia”.

“Sería muy egoísta de mi parte estar con una persona por los hijos. Sería muy injusto estar en una casa con una persona, todos los días de la vida, por mis hijos. A mis hijos los amo, no los voy abandonar, pero no puedo arriesgar mi felicidad y la de ella (Sandra)”, afirmó.

Así mismo, contó que se siente muy atacado por parte de sus seguidores, pues estos aseguran que el abandonó a sus pequeños hijos, asegurando que eso no es así.

“Yo no abandoné a mis hijos, no los he abandonado, respondo por ellos, siempre (…) pregúntenle a Sandra si respondo o no por mis hijos, pregúntenles a mis hijos si me aman o no”, dijo Uribe.