¿El portátil del futuro? Conozca la magia detrás del ROG Zephyrus Duo 15

En medio de esta época de confinamiento, en la que los insumos digitales se convierten en el principal aliado de los compradores, ASUS presentó una apuesta que rompe por completo las barreras al mezclar diseño, portabilidad y un rendimiento superior para desarrollar cualquier tarea.

Zephyrus Duo 15 es un equipo portátil que a simple vista impacta, no solo por su acabado visual, sino por apuntarle a explotar por completo el factor multitarea, algo que para la época actual se convierte en una necesidad.

¿Dos pantallas en un mismo equipo?

En el pasado, ver dos pantallas en un solo equipo parecía algo imposible, pero hoy es una realidad y vaya que nos ha sorprendido al incorporar una resolución IPS UHD, con una pequeña elevación a 13º con respecto al teclado, para ofrecer una experiencia totalmente futurista y por supuesto, tener una rendija de ventilación adicional para el equipo, pensando especialmente en el público ‘gamer’.

Mejor llamada ScreenPad Plus, es el primer aspecto que llama la atención, incorporando en su construcción metal líquido y un Sistema Aerodinámico Activo, para ejecutar varias tareas sin perder detalle alguno.

Usted podrá navegar, abrir un video en YouTube y estar realizando otra actividad en la pantalla principal del computador sin ningún problema. Además, al ser táctil, incorpora todo un menú de opciones muy interesantes, que permite cambiar desde cambiar el brillo del panel hasta la escala de resolución de la misma.

A simple vista, nos recordó cintas como ‘Volver al futuro’, ‘Star Trek’ o la misma saga de ‘Star Wars’.

Otros aspectos generales

Zephyrus Duo 15 tiene un grosor de 20 milímetros, fabricado con aleación de aluminio y magnesio, para lograr una combinación de materiales de alta calidad y ser delgado al mismo tiempo.

> CPU – Procesador Intel Core i9 de 10ª Generaciónn

> GPU – incorpora una tarjeta Nvidia GeForce RTX 2080 Super que facilita los procesos, y es ideal para el apartado gaming o la edición de contenido multimedia.

Almacenamiento y carga

>Memoria RAM de 32 Gb, y 2TB de memoria SSD.

> Pantalla principal de 15” con resolución 4K 100% Adobe RGB, y con NVIDIA G-Sync, al igual que la ScreenPad Plus(secundaria), validada por Panton con 60 Hz de frecuencia de refresco.

Lo anterior pensado con un enfoque multimedia en la edición de archivos y, por supuesto, y campo de los videojuegos.

>Batería de 91 wh, con una duración variable, por cuenta de la segunda pantalla que consume más recursos al estar encendida y los recursos del equipo mismo.

Puertos

>Thunderbolt 3, pudiendo conectar una GPU externa, y con un solo conector cargar y encender el portátil. Permite también integrar un monitor externo, teclado, mouse y el resto de los accesorios.

>Puertos LAN, USB, HDMI, y en uno de sus costados, y un conector de micrófono de audio.

Refrigeración

La Zephyrus DUO incorpora ventiladores de polímero de Cristal Líquido, para que las aspas de los ventiladores sean delgadas y ofrezcan buena refrigeración, un total de 83 aspas para empujar más aire en cada rotación.

Teclado

En el pad mouse, cuenta con un panel que despliega un teclado numérico, iluminado por LED, en tonos rojos para facilitar la escritura.

Accesorios

El Zephyrus DUO viene con un paquete completo de accesorios muy interesantes:

>WebCam con una resolución de 1080 a 60 fps

>Maleta con un diseño moderno y minimalista

>Mouse gamer Gladius ll que se adapta a las manos con una variedad de botones en la parte superior y los costados, contrastando con los colores representativos de este tipo de equipos.

Probándolo a fondo…

Desde el primer momento en que empezamos a usarlo nos transportamos a un mundo totalmente nuevo y la experiencia de calidad es muy notoria tanto en los acabados del equipo, como en sus componentes.

Se agradece la inclusión de los altavoces en los costados del equipo, pues de esta manera el sonido es más envolvente y no se pierde en un solo lugar. Al igual que la versatilidad de puertos, ya sean USB, HDMI o el mismo USB-C ofreciendo una variedad de posibilidades

Sin duda alguna, la fluidez en la pantalla, con ayuda del procesador y la tarjeta gráfica son los aspectos más destacados del equipo, ya que prácticamente cualquier programa se demorará en abrir en un segundo o menos.

¿Hay cambios a la hora de jugar?

Si hay una diferencia muy grande, gracias a la inclusión de la pantalla 4K que mejora notablemente los detalles en pantalla, y los tiempos de carga.

Tuvimos la oportunidad de utilizar la aplicación de Xbox, con el servicio Game Pass con algunos títulos importantes como Gears of War 4, Killer Instinct, Ori and the Will of the Wisp, y nuestro favorito: Age of Empires: definitive colection.

Sea utilizando el mouse gamer Gladius ll, que da un soporte muy firme o un control por conexión USB, las sensaciones son las mismas, pero la diferencia radica en que podremos usar los estándares más altos de calidad en materia de resolución y audio, haciendo que la experiencia sea mucho más entretenida.

Para los aficionados a los shooter o juegos de disparo y los títulos de lucha, el teclado de este pc será particularmente cómodo por la optimización en sus teclas. En pantalla se podrán ver cada detalle de explosiones y choques con nuestros enemigos.

Sin embargo, títulos como Age of Empires, que disfrutamos desde la llegada de Windows XP, si dan un salto de calidad muy alto al ofrecer gráficos en alta definición, sumado a todas las expansiones del juego que han salido hasta la fecha. Un detalle que se agradece.

Conclusión

Zephyrus Duo 15 es una máquina diseñada para aquellos que deseen vivir una experiencia superior en materia gráfica y de potencia. La combinación de recursos resulta más que óptimas y atractivas para cualquier fanático de los videojuegos.

Sumado a esto, su segunda pantalla podrá optimizar los procesos, ya sean en medio de una contienda en su título favorito o a la hora de ejecutar la multitarea.

Navegar en la web, reproducir audio/video, o editar alguna pieza gráfica se convierten en alguna de las tareas rutinarias que podrá ejecutar sin problema el equipo.

Adicionalmente, su teclado gamer con iluminación RGB y las opciones dedicadas a accesos rápidos, y ventilación del equipo, lo hacen muy competitivo en este campo.

Calificación final: 9.0 de 10