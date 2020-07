"No quería vivir más": Mateo Carvajal reveló que sufrió de depresión

El deportista Mateo Carvajal compartió un video en sus redes sociales, en el que reveló detalles sobre una crisis que vivió en el pasado.

El paisa sorprendió a todos sus seguidores, cuando dio declaraciones sobre una etapa de su vida que, probablemente, muy pocos conocían.

Durante una transmisión en vivo, Carvajal habló sobre la crisis personal que afrontó a la edad de 20 años, asegurando que llegó a un punto en el que no quería vivir más.





Según Mateo, se comparaba con sus familiares, quienes ya tenían un título profesional y ganaban dinero, mientras él estudiaba algo que no quería, por lo que intentó con diferentes carreras universitarias.

“Yo estaba profundamente deprimido y yo no quería vivir más, yo no quería nada, yo no sentía que tenía que estar aquí por alguien, a mi no me importaba nada (…), estaba viviendo por vivir”, expresó Carvajal.

Sin embargo, confesó que un amigo le aconsejó que antes hiciera algo que realmente lo apasionara. Fue esa la razón por la que Mateo decidió realizar un diplomado relacionado con el deporte, dándose cuenta de que era lo que le gustaba y lo que quería hacer para su vida.

Finalmente, el deportista invitó a sus seguidores a dedicarse a lo que los hiciera felices y trabajaran por ello.