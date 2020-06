Otra puerta que se le cierra a Froome: "Yo no invertiría en él"

Los rumores en torno al futuro del británico Chris Froome no cesan, pues en el tiempo reciente ha asegurado que no ve con malos ojos un cambio de aires, ya que, con esta temporada 2020, van a ser diez años vistiendo los colores del Team INEOS.

En las últimas semanas, varios equipos se han pronunciado respecto a un posible fichaje del cuatro veces campeón del Tour de Francia, y la respuesta ha sido negativa. Primero fue Eusebio Unzué, gerente general del Movistar Team, quien aseguró que "hay cero posibilidades" de contratarlo. Y posteriormente el Bahrain Mclaren, que también desistió del ciclista del INEOS y apostará por el español Mikel Landa como ‘capo de filas’.

Ahora quien le cerró la puerta a Froome fue Patrick Lefevere, jefe del Deceunick-QuickStep, el cual, en diálogo con el diario belga Het Nieuwsblad, desistió contundentemente de esta posibilidad: "No voy a hablar por nadie más aquí, pero personalmente yo no invertiría en un proyecto alrededor de Froome. Respeto su palmarés, pero ¿seguirá ganando el Tour a los 35 años? Considero que es una inversión que no vale la pena", puntualizó.

Acorde al directivo, es muy poco probable que el ciclista británico piense en un cambio de equipo a mitad de temporada: "No sé si debería creer los rumores, pero si él quiere cambiar de equipo durante la temporada le puede costar mucha energía. No puedo hablar por Froome. Él debe intentarlo con sus propias fuerzas y no importa con qué equipo".

En un estudio publicado por el diario francés L'Équipe, Froome es el segundo ciclista mejor pago del mundo, ya que recibe unos 4,5 millones de euros anuales; tan solo es superado por el eslovaco Peter Sagan, quien se lleva cerca de 5 millones de euros por año.