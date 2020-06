El look de la actriz de 'Friends' que todas querían copiar

Rachel, Monica y Phoebe, son los personajes de la serie más famosa de los noventa. Cada una destacaba tanto en su personalidad, como en su manera de vestir.





Aunque la serie ya tiene tiempo de haberse estrenado, aún causa controversia en el mundo de la moda, pues son millones de mujeres las que a diario buscan inspirarse en la moda de estos tres personajes.

Debra McGuire, la diseñadora de vestuario de la serie, quería generar un impacto dándole a cada actriz un toque único en lo que usaban.

El personaje más destacado a nivel de versatilidad, moda e innovación, era el de Rachel Green, interpretado por Jennifer Aniston. Su personaje era el de una mujer joven que amaba la moda y las tendencias, por eso fue el que mayor sensación causó entre las mujeres.

El atuendo que usó 'Rachel Green' y que más fue buscado fue el del capítulo 'The One with All Kissing”, emitido en el año 1998. La actriz uso un vestido amarillo pálido, bordado a mano con detalles florales.

Debra McGuire, contó que hasta el día de hoy recibe cartas y correos de mujeres preguntando sobre este vestido.