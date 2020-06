Duras críticas de senador Benedetti a Magistrada Cristina Lombana

En medio de una sesión, el senador Armado Benedetti, lanzó duros cuestionamientos contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. Aseguró que no cuentas con garantías y habló de una supuesta persecución por parte de la togada.

"Yo no siento garantías y respeto la Corte y ayudé a crear la doble instancia, y no es una doble instancia como nosotros la merecemos, pero la tenemos ahí. Y esa señora, le repito, no creo es en ella, no en la Corte, no en la Sala Penal, no en la Sala de Instrucción, sino que ya la recusé y sus compañeros no me aceptaron la recusación".

Según el senador del partido de la U, la magistrada ha investigado a cerca de 300 personas que él conoce y, además, a la Unidad Legislativa y a la exesposa. " A mí nadie me quiere hablar, pero no porque crea que sea culpable, no porque tenga mala imagen, no porque huela feo, sino porque si me hablan esa señora los va a llamar a investigar", dijo manifestó el senador Benedetti.



Añadió: " Desde el 2018 la señora Lombana cogió unos casos míos y yo la recusé por la forma en qué empezó la investigación, desde esa época no ha encontrado ni un sólo testigo ni una sola prueba sobre esa investigación. ¿Después sabe qué hizo? Fue y buscó todos las demás investigaciones que tenía y ella las amazó y entonces me metió en un arroz con mango de más o menos 6 o 7 investigaciones, en ese momento, señor presidente, también cogió y me metió en investigaciones de otras personas, algunos ya condenados, algunos que están detenidos, y me metió solamente porque alguien dijo de que yo era amigos de ellos", añadió.

Finalizo diciendo estar casado de una supuesta persecución de la magistrada de la Sala de Instruccion de la Corte Suprema de Justicia.