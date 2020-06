ExRBD se convertirá en madre por primera vez

Zoraida Gómez, más reconocida internacionalmente por dar vida a ‘José Luján’ en la exitosa telenovela juvenil Rebelde, emitida en el año 2004, confirmó por medio de sus redes sociales que después de varios intentos será mamá.

La méxicana ha compartido durante los últimos varias fotografías de su avanzado estado de embarazo.

También habló con el programa de entretenimiento ‘Hoy’, donde aseguró que llevaba cerca de un año intentando quedar embarazada sin lograrlo, a tal punto, que se había convencido de que no podía ser madre.

“Llevo tres años con mi novio, lo estábamos planeando mucho, el chiste es que no pegaba y pues ya me iba a hacer a la idea de que no, ya ves que hay muchas mujeres que sufren por el tema de que no pueden embarazarse porque el novio no puede o la chica no puede”, aseguró la actriz.

De igual manera, compartió todos los detalles de cómo se enteró que se encontraba embarazada.

“Resulta que una semana de retraso, dos semanas y se me empiezan a poner los senos muy grandotes y yo dije: 'Esto no es normal', entonces es que tenía miedo de hacerme la prueba, pero yo creo que la persona más feliz fue mi mamá y más mi mamá que no es abuela todavía”, afirmó Gómez, quien actualmente tiene 35 años.