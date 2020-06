Relaciones diplomáticas rotas con Venezuela impiden regreso de colombianos

El que Colombia no cuente con una embajada o consulado en Venezuela dificulta la posibilidad de conocer cuántos colombianos quedaron atrapados allí, como turistas, a causa del COVID-19. Aún así, un grupo de casi 40 connacionales, a quienes se han unido ciudadanos venezolanos que residen formalmente en Colombia, están pidiendo ayuda al Gobierno nacional para gestionar su regreso.

Sin embargo, según explicó la viajera Sandra Abou, "Cancillería nos dice que un vuelo humanitario es imposible; no se pueden programar, porque no tienen relaciones diplomáticas con Venezuela. Tampoco hay un paso fronterizo ni corredores humanitarios. No se han tomado en cuenta, en lo absoluto a quienes estamos atrapados en Venezuela".

"Hemos escrito a Cancillería, a Migración y a varias aerolíneas, pero ya no sabemos a quién más buscar para solicitar este vuelo humanitario. Ni siquiera tenemos un consulado que vele por nuestros intereses", adelantó la colombiana Carla Nieto.

Además, explicó también que "varias personas, ya de la desesperación, han iniciado la travesía por tierra, pagando hasta cuatro veces de lo que cuesta viajar por avión; también han asumido el riesgo del paso fronterizo y de contagiarse del COVID-19. Pero, nosotros tenemos personas enfermas, mujeres embarazadas y familias, como la mía, con niños pequeños".

Así las cosas, coincidieron en que "un viaje por tierra, desde la región central que es donde estamos varados la mayoría, no es una opción para nosotros. En verdad necesitamos un vuelo desde Caracas a Bogotá. Las situaciones humanitarias no deben llevar banderas u orientaciones políticas".