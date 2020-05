Natasha Klauss reveló por qué se casó con su primo hermano

La actriz Natasha Klauss sorprendió a sus seguidores, luego de dar detalles sobre su matrimonio en el pasado con su primo hermano, Marcelo Grecco, relación que duró más de 10 años y con el que tuvo a su segunda hija.

El romance de la pareja fue uno de los más polémicos y comentados en la farándula colombiana. Además, la actriz habló sobre la razón por la cuál se casó con Grecco.

Klauss estaba casada con Víctor Gómez, con el que tuvo a su primera hija, sin embargo, la pareja no seguió con la relación.

A través de un video publicado en Instagram, la actriz confesó que desde pequeños se criaron por separado, pues Natasha vivía en Colombia y él en Uruguay, por lo que no lo veía como un primo.

“Como no me crié con él (…), no lo veía como un primo, no tenía la connotación del primo. Mis recuerdos de él siempre eran de chiquita, como que iba a Uruguay y lo veía y era mi primito”, confesó la actriz.

Además, explicó que luego de investigar, nunca se sometió a algún tratamiento para tener a su hija con Grecco, pues el especialista que los trató, aseguró que no habría algún problema, así él fuera su primo hermano.

"Cuando estábamos en el plan de tener una bebé entre nosotros dos, mi ginecólogo me dijo ‘pero claro no hay ningún problema’ y yo 'pero ¿cómo así? Es que las creencias dicen que entre primos' ‘No pasa nada’. Nos mandó donde un genetista y entendimos un montón de cosas que uno tiene por creencias, porque todo es un tema de creencias que te meten en la cabeza", relató Klauss.

De igual forma, confesó que se casó con su primo por lo civil, ya que no pudieron hacerlo por la iglesia debido a las normas católicas.