Danna Paola aclara rumores de supuesto romance con Sebastián Yatra

Luego de un año de relación los cantantes Sebastián Yatra y Tini Stoessel, sorprendieron a sus seguidores con la noticia de su ruptura. Sin embargo, las especulaciones no se hicieron esperar, pues apareció el nombre de la actriz Danna Paola, por un supuesto vínculo con Yatra.

“Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Queríamos contarles que decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”, fue el mensaje que compartieron los artistas en sus redes sociales.

A pesar que los cantantes no mencionaron la causa de su separación, cientos de usuarios aseguraron que la actriz de Élite, sería la 'manzana de la discordia'.

Además, estos rumores tomaron más fuerza, luego de que Danna Paola compartiera un video en su cuenta de Instagram interpretando su canción “Mala Fama”, en la que menciona a Yatra en un verso.

“Que si me fui con Maluma, no. Que si con Yatra… con Yatra sí me fui”, expresó la cantante.

De igual forma, días atrás la mexicana compartió una Instahistory, en el que el colombiano aparece tocando una canción en una sesión de guitarra acústica.

Sin embargo, por medio de un Live, Danna Paola decidió responder varias inquietudes de sus seguidores, quienes al parecer le preguntaron sobre el supuesto romance con el exnovio de Tini.

“Qué pasó con Sebastian Yatra, ¿qué pasó? ¿Pues que va a pasar?, que hicimos un FaceTime, nos juntamos a componer, eso es todo”, respondió la artista, con lo que negó todos los rumores que existen entre los cantantes, asegurando que solo es una relación laboral.

Hasta el mometo la expareja no se ha pronunciado sobre el tema. Sin embargo, recientemente el colombiano se refirió a la relación que tuvo con la argentina: "Tini me cambió la vida. Se lo digo en privado y se lo diré siempre. Gracias a ella he aprendido a cuidarme a mí mismo. Y eso es el comienzo de todo"