800 colombianos varados en Australia piden ayuda al Gobierno para volver

Más de 67 días en confinamiento total llevan cerca de 800 colombianos varados en territorio australiano, entre ellos, estudiantes, turistas, personas mayores que venían de visita, y todo tipo de compatriotas más, en busca de poder regresar al país.

"Yo únicamente soy un vocero de más de 800 colombianos atrapados. Desde que llegó el Covid-19, estamos buscando la forma de regresar. En un principio, eramos unos cuantos los que ya teníamos comprados los pasajes de regreso; pero poco a poco se fueron sumando más. Estudiantes con cursos, visas y seguro médico por vencer, luego llegaron turistas y personas mayores de edad que venían a visitar a sus familiares", explicó el connacional Felipe Villalba.

"Luego de algún tiempo, después de tanto insistir, llegó el famoso primer y único vuelo humanitario, el cual hacia diferentes paradas entre Indonesia, ,Australia, India y Alemania; el mismo que por silla cobraban aproximadamente $12 millones. Muchos no pudimos acceder por sus elevados costos, y los que pudieron, se endeudaron pagando hasta con 4 tarjetas de crédito diferentes", detalló.

Ante esto, el connacional señaló que "ahora estamos buscando al embajador y a los cónsules, con el fin de que nos informen sobre las fechas y costos de los próximos vuelos que necesitamos que despeguen de aquí. Seguro saldrán más baratos Australia - Chile - Colombia, que es la ruta más segura y rápida. Sin embargo no hay una respuesta concreta por parte de ellos, tampoco una vía de comunicación clara. Cuando quieren, contestan; cuando no quieren, simplemente no lo hacen"