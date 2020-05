Las Kardashian aterrizan en Netflix, ¿cuándo y cómo?

Son muchos los que han encontrado en las plataformas de streaming el entretenimiento perfecto durante la cuarentena, y Netflix para que no está dispuesto a que nos aburramos y dando un golpe sobre la mesa ha fichado ni más ni menos que a las Kardashian.

El clan Kardashian es sin duda uno de los más famosos del mundo y su fama se debe en gran medida al éxito del reality que narra su vida y aventuras 'Keep Up With The Kardashian' y que desde el 2007 se emite en E!, cambiando la televisión para siempre y catapultando a las hijas de Kriss Jenner a la cima del olimpo mediático.

Por lo que es normal que los fans de esta familia hayan aplaudido al conocer que el famoso reality llega a Netflix, pero ¿cómo y cuándo?

Aunque son muchos los que han celebrado que todas las temporadas que relata la vida de Kim Kardashian y sus hermanas, lo cierto es que por ahora Netflix solo emitirá las dos primeras temporadas del reality, el cual cuenta con 18 temporadas.

Y el día que ambas temporadas estarán disponibles será el próximo 1 de junio, mismo día que llega otro de los realitys más aclamados de la televisión americana: 'Mujeres ricas de Beverly Hills'.

¿Será este el primer paso para que podamos disfrutar en Netflix de todas las temporadas de 'Keep Up With The Kardashian'?