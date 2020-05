"Acá les falta mucho a los hinchas, solo van al estadio en las finales"

Teófilo Gutiérrez sostuvo una charla por Instagram Live con la Universidad Unicosta de Barranquilla, en esta el delantero del Junior hizo una crítica a los aficionados colombianos, a quienes comparó con los argentinos y aseguró que no son "fanáticos" y solo asisten a los estadios "en las finales".

"Aquí la gente es muy difícil, la gente es hincha, pero no es fanática; en Argentina son muy locos, muy fanáticos. A la gente de aquí le falta mucho, se pone la camiseta, pero no van al estadio a alentar al equipo, no más en las finales", comentó 'Teo'.

Y añadió: "El fanático de River, de Racing, de Central, tú tienes que decirle 'paren, ya el estadio está lleno y no pueden entrar'. Acá no, acá un partido normal 5 mil, 10 mil personas, los de siempre van".

Finalmente, hizo un llamado a los hinchas para cuando puedan regresar a los estadios del país: "Ojalá que se despierte ese amor por su equipo y vayan a los estadios ahora que pase todo esto. La verdad que es muy triste ver los estadios vacíos. En Argentina es una pasión eso, en Argentina hay que frenar eso".