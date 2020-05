Gustavo Bolívar tendrá 48 horas para retractarse de trinos contra Uribe

Tan solo 48 horas tendrá el senador Gustavo Bolívar para retractarse de las expresiones contenidas en las publicaciones realizadas en su cuenta de Twitter en el mes de diciembre de 2019 y el presente año, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en las que lo acusa de estar implicado con las supuestas ‘’fosas repletas de jóvenes inocentes’’ de las cuales debería hablar ante la JEP.

JEP recupera 37 cuerpos en Dabeiba relacionados con falsos positivos

De acuerdo con el tribunal administrativo de Cundinamarca, “si bien en principio podrían amparar en la libertad de expresión, no es menos cierto que son manifestaciones que desbordan la protección otorgada al referido derecho fundamental, toda vez, que no se respetaron los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del señor Uribe Vélez”, indica el documento.

Oposición denunciará a abogado De la Espriella, por tildarlos de bandoleros

El senador Bolívar se defendió y señaló en su cuenta que si bien acatará la medida “por respeto a la justicia”, no es un triunfo para el uribismo, “cuando Uribe me entuteló por 12 tuits y el Tribunal de C/marca me pide retractación en solo dos”.