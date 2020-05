Trump dice que si hiciera algo en Venezuela sería una invasión

El mandatario estadounidense, Donald Trump, habló con la cadena Fox sobre las incursiones que se registraron el pasado fin de semana en Venezuela en las que fueron capturados al menos ocho mercenarios a quienes Nicolás Maduro acusa de tener planes en su contra.

Trump afirmó que su gobierno no tiene nada que ver con eso, como ya había dicho anteriormente esta semana. Pero además dijo que no se trató de un buen ataque lo que sucedió el fin de semana y que si él tuviera planes sobre Venezuela no serían secretos ni con grupo pequeño, sino con un ejército.

“Si alguna vez hiciéramos algo con Venezuela, no sería de esa forma. Sería diferente y se llamaría una invasión”, declaró el mandatario.

Maduro acusa directamente a Estados Unidos de estar detrás de los operativos, recordando que el asesor de Juan Guaidó, JJ Rendón, firmó un contrato con una firma de ese país, llamada Silvercorp.

El representante de esa firma Jordan Goudreau se hizo responsable de las incursiones y dos estadounidenses fueron detenidos como parte de los mercenarios.