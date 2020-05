Registraduría presentará plan de bioseguridad para realizar elecciones

En ese sentido, el funcionario aseguró que le apuntará a realizar las elecciones atípicas en los tres municipios en donde fue suspendida la jornada, que estaba prevista para el mes de abril, por cuenta de la situación ocasionada por el coronavirus.

"Yo me la voy a jugar con tres elecciones atípicas que nos toca hacer, yo no puedo y no tengo argumento legal, ni puedo sustraerme a la responsabilidad como registrador de tres elecciones atípicas que tengo en este momento de alcaldes que es Sutatausa, Achí y San Zenón y para eso tengo que darle confianza y dar fortalecimiento a la institucionalidad".

Este año también está prevista para el mes de noviembre la elección de los Concejos Municipales de Juventud y el registrador descartó, por ahora, el aplazamiento de ese proceso electoral.

"El día lunes voy a presentarle al ministro de salud, a la directora del Instituto Nacional de Salud, basándonos en esas buenas experiencias que tuvo Corea del Sur y otros países que hicieron elecciones en épocas de pandemia, unos protocolos para elecciones atípicas. Protocolos que quiero que prácticamente me los avalen quienes generan la política de salud en el país y quienes están al tanto de la pandemia", añadió.

Adicionalmente, el registrador confirmó que el próximo 20 de julio llevará al Congreso la reforma electoral colombianos, pero, aclaró, que esta no tendrá temas políticos. "Yo no voy a meter absolutamente nada político", dijo el funcionario.