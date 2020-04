Taliana Vargas contó la razón por la cual se alejó de la televisión

Por medio de su cuenta en Instagram, Taliana contó a sus seguidores las razones por las cuales se alejó de las producciones televisivas, hace ya 3 años.

Tres fotografias pertenecientes al 2018, 2019 y 2020, explicaron la principal razón por la cual se distanció de la televisión nacional, pues asegura que en el 2018 quedó embarazada de su primer hija Alicia María, quien nació en el 2019 y ahora nuevamente se encuentra embarazada de su primer hijo varón.

“Cuando me preguntan por qué no he vuelto actuar, acá la respuesta, foto: 2018- 2019-2020 prometo este año parar”, aseguró Vargas en la publicación, donde exhibe sus embarazos.

Además, prometió a sus seguidores que este año “va a parar” por el momento, porque aseguró que quiere tener más hijos.





La publicación en las redes sociales se ha llenado de comentarios alagando a Taliana por su belleza y felicitando su embarazo, otros pidiendo poder volver a ver su actuación en producciones televisivas.

