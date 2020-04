El VAR en Colombia es selectivo, millonario y limitado

Por: José Borda

El VAR llegó a la Liga colombiana y, tras ocho fechas que se jugaron, aunque ha tenido buenas intervenciones, los resultados no han sido los esperados; por el contrario, ha sido una herramienta limitada, ya que la implementaron en apenas dos juegos en cada jornada. Además, se han presentado errores en su operatividad con los técnicos de imágenes, pues son muy demorados en separarlas.

Igualmente, fue nula la graficación en las pantallas de TV para ratificar las decisiones y el cumplimiento fue terrible, porque no llego oportunamente a varios estadios demorando el inicio de los juegos.

El VAR en Colombia es millonario porque la Dimayor, el ente que agremia a los clubes profesionales, quienes son los directos responsables del uso de la tecnología en los juegos de la Liga profesional, le pagarán al proveedor, que es MEDIAPRO, la no despreciable suma de $15.000.000.000 (quince mil millones) de pesos durante el año 2020. Con todos los líos que se han tenido realmente no se justifica esa cantidad de dinero por tan pocos partidos en cada jornada.

El VAR en el campeonato ha sido selectivo, pues antes de la suspensión y mientras todavía dos equipos como Bucaramanga y Alianza Petrolera aún no lo han utilizado, otros clubes ya llevan cuatro partidos usándolo. Tal es el caso de Medellín, América, Nacional y Junior. La forma como se seleccionan los equipos que lo usan no es muy clara y no hay ecuanimidad en su empleo.

A raíz de esto, muchos se preguntan y hacen cuentas si cuando regrese el fútbol (por autorización gubernamental) será necesario el uso del VAR… ¡téngalo por seguro que si lo van a usar!... pues con esa cantidad de dinero en juego el proveedor de la tecnología exigirá el cumplimiento del contrato y de hecho veremos partidos sin público pero con la tecnología arbitral. Además, con ello querrán demostrar que la Liga colombiana sigue a la vanguardia en materia tecnológica.

De capacitación a los árbitros que ejercen la función de VAR's no se volvió a hablar y en el parón del fútbol no se hizo nada por mejorar su entrenamiento, para eso no hubo recursos, algunas ligas como la española y mexicana les hicieron trabajos de entreno en línea.

La Equidad, el club bogotano propuso en una asamblea que antes que VAR en Colombia debería profesionalizarse a los árbitros y llevó una propuesta donde se habrían de invertir $3.000.000.000 (tres mil millones anuales) para dicha causa, como era de esperarse no la aprobaron; sin embargo, es importante resaltar que con el dinero que le pagan al proveedor del VAR anualmente se profesionalizarían los árbitros colombianos cinco veces.

