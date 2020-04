Esta semana en Amigos TIC tendremos Ernesto Gutiérrez de Ecopetrol con el hablaremos del reto 100 x 100, de la primera ola digital en Ecopetrol y de que allá no creen en la transformación digital sino en la reinvención.

Hola buenos días, buenas tardes, buenas noches tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes de amigos tic el podcast de tecnología, emprendimiento, innovación y transformación digital siempre en todas las plataformas Spotify, formas Spotify en Google podcast, en Apple podcast, se me olvidan todas las plataformas, iTunes, Ya estamos en todas, globales. Pues bueno hoy haciendo un podcast haciendo y porque ahora toca decirlo justamente veníamos conversándolo ¿cómo es hacer vida social laboral, vida laboral, ¿cómo es hacer un podcast en tiempos de coronavirus?

Hoy tenemos un invitado muy especial, don Jole cuéntenos con quién contamos hoy.

Bueno nuestro invitado es cartagenero, es ingeniero de sistemas, tiene especialización en gestión de sistemas, tiene un NBA y ha trabajado en las principales empresas de este país dirigiendo precisamente estos procesos de transformación digital, ha trabajado en Argos, alpina, en con subsidio, y ahora tiene un gran reto es la transformación digital de Ecopetrol, entonces nuestro invitado es Ernesto Gutiérrez vicepresidente digital de Ecopetrol.

Ernesto bienvenido.

Bueno buenos días, muchas gracias por invitarme feliz de estar con ustedes diferente y hacer una charla diferente que ojalá sume a que todos entendamos que está pasando, que estamos haciendo y cómo podemos construir país entre todos.

De eso se trata, bueno primero hago un paréntesis también porque se me olvidó saludarnos, fíjense hasta donde llega el tema de la distancia social.

Es la vejez, se le olvidan las cosas a Solano.

Como todas las semanas nos acompaña Santiago, Jorge le dimos un margen de espera muy largo a Mauricio Jaramillo que ahora nos acompaña nos hace el honor de visitar la cabina de Caracol Radio

No es realidad virtual, no es un holograma.

Después de 3 misiones consecutivas con falla de Jorge y con llegada tarde de ustedes hoy por fin todos llegamos a tiempo.

Descarada Mauricio que queda en el récord de la historia.

Y no estamos todos señor Mauricio.

Ho nos hace mucha falta Denise que se quedó en socorro Santander atendiendo otros compromisos de la Universidad de niños.

Usted había dicho que estábamos completos y no es así.

Risas.

Bueno Ernesto, pues transformar Ecopetrol primero tiene grandes impactos en el país por supuesto pero Ecopetrol venía siendo una empresa que estaba siendo rentable, que estaba en un sector que uno dice esta de alguna forma bien, hasta hace una semana y toma la decisión de meterse en el cuento de transformación digital ¿por qué si todo parecía estar estable y bien la empresa toma esa decisión de abordar este reto?

Bueno Jole esto comienza hace dos años largos póngale, estamos en la compañía, venimos de un proceso de transformación muy exitoso, 13 billones de pesos más o menos de ahorros en los últimos 4-5 años, pero era una transformación más basado en procesos, en optimización, en eficiencias y empezamos a preguntarnos cómo compañía que estamos haciendo con los datos, con la información, que tan asertivo somos para tomar decisiones basadas en datos y sobre todo que tan oportunos estamos haciendo en los datos y con esa pregunta hace dos años comenzamos un ejercicio de entender que significaba cambiar la compañía hacer una compañía basada en información. En ese momento no sabíamos que esto iba a derivar en ser una compañía digital o de base digital, simplemente nos preguntamos para que no sirven todos los datos que estamos recolectando a diario, les voy a poner un ejemplo concreto: nosotros, cada poso de operación, de producción, instrumentado o sea con sensores, conectado a una red que requiere señal de la operación nos está produciendo más o menos 4 gigas diarias de datos brutos, de data cruda cuatro, cuatro gigas, datos sensoriales o sea llega una variable de control y te dice la temperatura, la frecuencia, datos sensoriales y con eso lo que pasa es que la frecuencia son cada cinco segundos, envía cada cinco segundos, el tema es que tenemos 3500 entonces imagínese la cantidad de datos, porque son datos hasta ahí sólo eran datos de información, no voy a decir que no se toman o se tomaban algunas decisiones pero muy operacionales de va a fallar, fallo de súbale, bájele, Pero no estamos usando esa riqueza en datos para predecir nada, simplemente para monitorear y controlar. Un pozo de última generación con sensores de última generación que no sólo adquieren una señal análoga y la digitalizan sino que por ejemplo escucha entonces puede detectar sonidos en vibración o puede tener una imagen térmica de alguna operación o de ese tipo de nuevos dispositivos nos podría estar entregando un tera, un tera diario de información entonces dimensione no el problema sino en la riqueza, la oportunidad entonces cuando empezamos a decir que estamos haciendo con eso comenzamos un proceso de ver diferente el problema entonces en ese momento tomamos la decisión de preguntarnos, bueno ya en ese momento de la discusión dijimos bueno parece que esto en el mundo se llama digital y las tecnologías de la cuarta revolución y como pasas de la tercera la cuarta y todo esto de concepto de digital y dijimos bueno pero a una compañía de oil and gas, geolocaliza en Latinoamérica, específicamente en Colombia con una connotación de que el accionista mayoritario es la nación ¿Qué significa ser digital? ¿Qué es eso cierro pregunta porque pues nosotros no somos un retel y toda la literatura de hace dos años te hablaba del consumidor y qué y que entonces aquí todo es el ciclo de vida y tenga su comprador cercano, pero esta es una compañía be to be puro entonces no era como tan claro digital para que o cómo o cómo hacerlo, entonces lo primero que hicimos fue cuatro preguntas, la primera es ¿qué es ser digital, qué es ser un Ecopetrol digital? Y ¿cuál debería ser nuestra aspiración al respecto?, con esa aspiración clara ¿Cuál debería ser la hoja de ruta? O sea, dónde están las oportunidades, en cuánto tiempo, de qué manera, con cuánta inversión, con cuánto beneficio, para qué. Después ¿cuál debería ser el gobierno que debiera tener eso en la compañía? porque no es algo que es intuitivo natural para la organización esto en su momento era muy disruptivo, tocaba cambiar muchas cosas, no necesariamente, además cuando uno dice cambiar piensan que hay que cambiar a la gente y no ahí es que cambiar la mente de la gente que es diferente y por último qué hacemos con la cultura, cómo hacemos para que sea, para pasar de una compañía de científicos porque pues aquí todo es el petróleo y por lo general tiene gente muy, muy preparada, muy experta usted nosotros tenemos mucha gente con doctorados, con maestrías, expertos geofísicos, ingenieros, cómo hacemos a que cambien a pensar en innovación, en disrupción, pensar diferente, entonces nos planteamos estas cuatro preguntas y en un periodo más o menos de seis meses para resolver, para más o menos tener algunas alternativas de respuesta. Entonces lo primero en cuanto a la aspiración entonces dijimos bueno en la connotación y la posibilidad que tiene una compañía como Ecopetrol, en donde está situada Ecopetrol, en el mercado en el que está Ecopetrol, donde deberíamos situarnos estratégicamente porque nosotros no somos una compañía tipo Google ni somos una compañía de base tecnológica digital, vamos a decirlo así, nuestras capacidades de innovación o de inversión para hacer el destructor del mercado de oil and gas son limitadas, y si bien somos grandes en la región, en Colombia pues nosotros no somos dos más grandes del mundo y tampoco tenemos como región o como país las competencias para hacer el disfrutar del mercado, pero tampoco queríamos ser los últimos o decir que es que digital era un soporte a la operación y esperemos a que el mundo resuelva esto y cuando ya estén todos tranquilos ahí miramos.

No era digitalizar.

No era digitalizar, era seguir haciendo más de lo mismo, sistematizar, automatizar pero de ninguna forma digitalizar, esos son como los dos extremos el blanco y el negro entonces tomamos una primera definición y es buscar el gris que más cómodos nos hacía sentir, ese gris lo denominamos como ser premium followers o seguidores premium que significa no somos los primeros pero si somos los segundos, y somos los segundos en cosas que le agreguen valor a la organización, valor comprobado o sea que esto haya sido un caso de éxito en algún lugar, que alguien ya lo haya hecho, o sea no queremos llegar de último, sino queremos ser los segundos y eso es meritorio porque al equipo le llegan retos de aprender, observar, a entender los negocios, a buscar en el mundo que pasó, uno a veces tiende a tratar de resolver primero uno todas las cosas y esto pues al equipo que yo líder hoy en día pues le cuesta, o le costaba trabajo buscar a quien o donde aprendemos y transferimos porque usted saben para aprender lo primero que uno tiene que hacer es desaprender, humilde.

Entonces con esa visión de ser unos premium followers nos dimos a la segunda tarea, entonces la hoja de ruta nos pusimos a entender la estrategia de la organización, los puntos de dolor, entonces qué hace que la organización no pudiera o tuviera restricciones para cumplir su plan de negocios, en su momento era al 2023 cuando hicimos esa tarea y obviamente cuando no empieces tus ejercicios y le preguntan los negocios pues la primera aproximación siempre es que el computador no funciona, que la red es lenta, que el correo no sirve, La video conferencia, o sea catarsis, catarsis de DIT, cierras, pero de resto bien, la estrategia no tranquilo eso lo tenemos controlado.

La cultura bien en teoría.

Claro, si pues este es un lujo y aquí no hay problemas, pero resuélvame los temas de DIT, pero resuélvame los problemas, cámbiame los computadores, los servidores, la red lenta igual siempre lenta, siempre es lenta, no hay forma de que eso no sea así y era una discusión bastante higiénica.

