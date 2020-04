Hugo Rodallega reveló que estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid

¿Se imagina a Hugo Rodallega anotando goles en el Santiago Bernabéu? Bueno, todo parece indicar que esa posibilidad no estuvo tan lejana, pues el propio delantero colombiano aseguró que estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid cuando apenas tenía 18 años.

Estas afirmaciones fueron recogidas por el diario El Tiempo de una entrevista que Gonzalo Martínez, asistente técnico de Santa Fe, le hizo al hoy jugador del Denizlispor de Turquía, quien confirmó que un representante del Real Madrid fue a buscarlo:

"Yo tenía recién 18 años, y lo único que quería era jugar. Nos reunimos con ese señor, que era el del Real Madrid y vos sabés que siempre mandan gente de todos lados para esos torneos para encontrar talentos. Ese señor dijo que Real Madrid me quería comprar a mí, para ir a jugar al Castilla y ahí empezar. Yo feliz, que sí, que listo, mejor dicho. Pero Hernando [Ángel] me dice: ‘Eso no es así, vaya pa’ allá afuera que yo ahorita lo llamo'", relató Rodallega.

Seguido de esto, el atacante aseguró que el negocio se fue al piso, según cree, por las exigencias del propietario del Deportes Quindio: "Salí de esa oficina y ahí se acabó todo, usted sabe cómo es Hernando. Ojalá hubiera arreglado. Lo que hizo fue dañar todo, el interés que tenía esa gente, lo tiró. Me imagino, quién sabe qué pidió. Mejor dicho, ¿qué no quería el hombre? Ah ya, chao, se acabó cualquier posibilidad. Ese señor vino, se despidió de mí y me dijo ‘Eres un gran jugador, nos hubiera encantado tenerte, pero tu representante no quiere ceder y ahí se terminó todo", concluyó.

