El US Open no se toca: confirmó que se mantiene en las fechas establecidas

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, por su siglas en inglés) anunció este jueves que, por ahora, las fechas del Abierto de Estados Unidos se mantienen, mientras que ha establecido un plan de rescate de 15 millones de dólares para financiar sus actividades.

El CEO y director ejecutivo de la USTA, Mike Dowse, en teleconferencia ofrecida este jueves, dio a conocer también la reducción de los salarios de los altos ejecutivos en un 20% durante lo que resta del año como parte de un esfuerzo para proporcionar asistencia de emergencia.





La USTA no ha descartado posponer el evento a una fecha posterior en el 2020, pero actualmente mantiene la original del 24 de agosto al 13 de septiembre. "Todavía no tenemos una fecha establecida en la que tomar una decisión final porque las cosas están cambiando muy rápido", valoró Dowse. "Preparar el torneo no es algo fácil y por lo tanto consideró que a finales de junio deberemos tener ya la respuesta definitiva", precisó.

El máximo responsable de la USTA tampoco quiso especular de cómo se tendría que disputar el torneo, en el sentido de si se iba a permitir a los aficionados en acceso a los campos, algo que los expertos en salud del país han rechazado por completo. "Creo que tendremos una visión más completa y real cuando a finales del mes de junio sea necesario establecer una decisión definitiva sobre el futuro del torneo", señaló Dowse.

El máximo responsable de la USTA adelantó que con la reducción de salarios ya tienen garantizados 20 millones de dólares que serán destinados en su totalidad a financiar a las instalaciones de tenis estadounidenses, profesionales de la enseñanza y tenis de base, además de otras organizaciones.

