“Se requieren 6,8 billones para salvar más de 7 millones de empleos”: Acopi

La directora de Acopi, Rosmery Quintero, se refirió a la situación que viven las empresas que representa, por cuenta del covid-19y sobre una propuesta que realizaron al presidente Iván Duque frente a las nóminas.





“Nosotros enviamos al presidente una propuesta donde tomamos más de 60 sectores del código internacional unificado y de esos se hizo una cuantificación de cuántos están usando teletrabajo, cuantos están trabajando parcialmente y cuáles no. De allí sale un dato que aproximadamente 7 millones 800 mil empleos son los que están en riesgo porque están en cero actividad. En ese orden de ideas, estamos proponiendo que se asuma por lo menos con un salario mínimo de esa nómina para que la gente tenga algo de ingreso seguro. Ahí estamos hablando a próximamente de 6,8 billones de pesos mes, que eso significa el 32% de la producción, pero no llega ni al 1% del producto interno bruto”, agregó

Frente al anuncio realizado por el presidente Iván Duque de asumir por tres meses las nóminas de las pymes, destacó la determinación del gobierno, pero planteó repararos respecto a las condiciones.

“Nos alegramos mucho cuando el presidente de la república habló de la financiación de las nómina de las PYME, porque es nuestra máxima preocupación en estos momentos (…) pero nosotros vivimos en un nivel de incertidumbre. Después hoy sale el viceministro de hacienda, aclarando que no se va a financiar la nómina sino que estamos hablando de unos bonos que respaldaría el gobierno ante el sistema bancario tradicional, que ahí es donde nosotros no logramos entender si la prioridad es salud y en el segundo orden está conservar el empleo para que esas personas que mandamos a la casa tengan la capacidad de sobrevivir, a pesar que el empleador en un momento no le pueda pagar la nómina, por qué no solucionamos esa situación”, indicó Quintero.

Según cifras reveladas en entrevista con Caracol Radio, el 72% de las empresas no están realizando ninguna actividad productiva y añadió que solo el 28.8% está utilizando el teletrabajo.

También aseguró que el 82,43% de las empresas no tenían un ahorro para suplir las necesidades que se están generando en la actual coyuntura.

Acopi, según Quintero, representa alrededor de 1.600.000 empresas registradas como micro, pequeñas y medianas empresas, y general 17 millones de empleos en los diferentes sectores.