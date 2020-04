"Soy un kart campeón del mundo": Giroud responde a Benzema

La polémica entre los futbolistas franceses, Karim Benzema, y Olivier Giroud, tuvo un nuevo capítulo. Esta con la respuesta del delantero del Chelsea a las críticas que recibió por parte del ‘9’ del Real Madrid.

Recordemos que hace unos días Benzemá se comparó con Giroud de una forma bastante polémica: "No hay que confundir la Fórmula Uno con el 'karting'. Y me quedo corto (...) Yo sé que soy la Fórmula Uno". Sin embargo, más allá de que luego aseguró que Olivier era importante para la Selección de Francia, la controversia no se hizo esperar.

Y es que el propio Giroud respondió recientemente a Benzema en declaraciones para el medio francés ‘Be Foot’: "La gente dice que no se puede comparar un Fómula Uno con un kart, y yo lo único que puedo decir al respecto es que soy campeón del mundo, así que no está mal para un kart".

Recordemos que las polémicas de Karim Benzema con la Selección francesa no cesan desde el conocido ‘caso Valbuena’, por el cual el delantero del conjunto ‘Merengue’ no retornó para vestir los colores de su país desde el 2016.