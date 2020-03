Oposición califica de cortina de humo las acusaciones contra Maduro

Desde el Congreso, las bancadas de la oposición rechazaron que las acusaciones formuladas por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro por narcoterrorismo, se dieran justo en este momento de coyuntura por el coronavirus.

"Pareciera ser una cortina de humo para esconder la manera desafortunada cómo el presidente Donal Trump viene encarando esta crisis, que, a juicio de muchas autoridades de salud mundial, puede que convierta a Estados Unidos en el país más golpeado por el virus", señaló el senador del partido Verde, Antonio Sanguino.

Por su parte, el senador del partido Farc, Carlos Antonio Lozada, agregó que "se trata de una estrategia para tapar el fracaso norteamericano en momentos de una crisis muy profunda por no solamente la pandemia, sino por el modelo económico que ellos han venido encabezando a nivel internacional. Es una real amenaza de generar un conflicto aquí en nuestro vecindario. No podemos ser tan ingenuos de creer que no nos afectaría".

Justamente, el senador del Polo Iván Cepeda espera que "el Gobierno colombiano no cometa la torpeza de entrar en este momento, cuando hay que concentrarse en salvar vidas en Colombia, en una nueva espiral de intervención en Venezuela. Sería muy grave para la situación en Colombia y generaría una mayor tensión política".

A su vez, el representante del partido Verde, Inti Asprilla, aseguró que "es lo que menos le interesa a los norteamericanos ahora. El virus está afectando muy fuerte al país; Trump no ha tomado las medidas necesarias y es muy posible que se conviertan en el nuevo foco. Así que, habrá que esperar que pase la pandemia, para ver qué hay detrás de esas acusaciones. Pero, en este momento, la prioridad debe ser salvaguardar la vida de los ciudadanos".