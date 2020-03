El territorio más que un espacio metros cuadrados corresponde a la mente y el corazón de los consumidores.

La doctrina, el comandante y el equipo hacen el equivalente a lo que es la agencia de publicidad o el área de mercadeo.

Mi equipo combate contra otros equipos por la conquista del territorio.

Hay una primera estrategia que se llama de pionero y otra estrategia que se llama de seguidor cómo vamos a escuchar un ejemplo real que se llama cuando Goliat venció a David.

Caracol podcast presenta:

El Arte de la Guerra Publicitaria.

Con el profesor: Lobsang Salguero.

Descargue el episodio aquí.

Les iba a contar un poquito, este podcast estamos grabando en Cali, calles de la ciudad donde yo vivo en el suroccidente colombiano yo llevo bastante tiempo hablando de mercadeo, publicidad haciendo consultorías asesorías, soy docente universitario hace mucho tiempo y estamos trabajando con la gente de Caracol para hacer un podcast que le sirva usted que sea digerible, que sea muy fácil pero sobre todo que lo pueda aplicar muy fácilmente, porque es que cuando uno se encuentra veces con podcast, o libros, o conferencias que pueden ser muy divertidos, muy interesantes pero cuando los llevas a las prácticas dices, bueno hermano y ahora como aplico esto y quedas perdidísimo o perdidísima, la idea aquí es que usted pueda tener herramientas que pueda poner en práctica ya, ese es el arte de la guerra publicitaria en este podcast de Caracol. Si de pronto usted no ha escuchado los otros podcasts, de pronto se va a perder un poco, devuelva si te vuelve a ser el primer podcast que ahí contamos un poco de qué va esto y hacemos una introducción y ahí ya le va cogiendo el tiro.

Episodio cuatro:

El territorio

Una de las cosas que deseamos es que Sun Tzu había dejado pues un libro que era como una guía para los que venían en la vida militar, en este libro pues había como una serie de consejos y tal y lo que hacemos es tomar algunos de sus textos y aplicarlos a lo que hoy pasa con el mundo publicitario y de mercadeo.

Habíamos estado hablando de que habían cinco factores que eran importantes y que el planteaba como factores importantes dentro de lo que es el arte de la guerra y hoy estamos metidos de cabeza en el tercer factor, en el primero hablamos de la doctrina, en el segundo hablamos del tiempo, el liderazgo, de los tipos de líderes y hoy estamos hablando del terreno, cuando uno lee la traducción original porque pues ya se imaginarán con un libro escrito en el siglo quinto a. C. por cuantas manos ha pasado, en la traducción original uno se encuentra la denominación de este factor como tierra.

Digamos que si uno toma literalmente libro entonces habla de las distancias, de cómo manejar las distancias cuando vas con un batallón o con un grupo de luchadores, en qué horario debería salir a marchar pero cuando uno trae un poco de esto al mercado publicitario realmente de lo que está hablando está en la manera como nosotros nos paramos en el campo de batalla, es decir si hacemos una comparación y hacemos como una metáfora de lo que estamos hablando que me parece importante antes de que sigamos, nosotros estaríamos diciendo que en los ejércitos clásicos el ejército clásico tiene un soberano, un rey al cual respondí pues que finalmente es el que financia estaba Ayna y que le permite a la gente, la parte militar salir a conquistar nuevos territorios para que el reino crezca en este caso es eso era no, ese rey para Nosotros en Publicidad debería ser o es mejor dicho el anunciante, es nuestro cliente es el que nos paga por pagar, si no hay cliente no hay publicidad eso pues digamos que debe ser muy claro, si no hay cliente pues no hay publicidad porque pues uno a quien le hace publicidad si no le hace publicidad a un cliente ¿ok?

Escuche el capítulo completo el Apple Podcast o Spotify.

Capítulos:

01:39 Episodio 4

02:36 Previamente

03:14 El soberano

03:59 Doctrina, comandante y equipo

04:31 La agencia de publicidad

04:47 Los medios

05:36 El cliente de mi anunciante

07:21 Tierra

08:03 Mente y corazones

08:30 Pionero y seguidor

08:56 Cuando Goliath venció a David

10:09 Fraunhofer

11:50 iPod

13:58 Desarrollos exitosos

14:32 Innovar: PPPP

14:46 Producto

14:58 Precio

16:03 Plaza (Distribución)

16:25 Promoción

17:25 El Terreno

18:45 Desgaste

19:07 Decisiones

20:07 Tatiana Farfán - Geometry Panamá - https://ca.linkedin.com/in/tati-farfan

20:52 Vessel

22:05 Hudson Yards

23:02 Discurso y propósito

24:07 Consumidores y compradores

25:13 Resumen y despedida

Este episodio ha sido escrito y narrado por Lobsang Salguero, editado y musicalizado por Félix Riaño. Producción Valentina Sandoval. Voz invitada, Tatiana Farfán.