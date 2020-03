Tom Brady le dice adiós a los New England Patriots después de 20 años

Tom Brady, anunció este martes su salida de los New England Patriots después 20 años en el equipo. El mariscal de campo, ganador de seis ‘Super Bowls‘ con los ‘Pats’, confirmó la decisión a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Quiero agradecer por los 20 años anteriores de mi vida y el compromiso diario de ganar y crear una cultura ganadora construida en valores. Estoy muy agradecido con todo lo que ustedes me han dado. He aprendido de todos. Me han ayudado a maximizar mi pontencia y eso es todo lo que un jugador siempre pudo esperar".

Además, añade: "He sido un privilegiado de tener la oportunidad de conocerlos a cada uno de ustedes y de llevarme los recuerdos que hemos creado". Y claro, Brady, en cada uno de sus mensajes, no dejó esconder su amor por el equipo: "Por siempre un Patriota". "Los amo, nación ‘Pats’".

El jugador de 42 años no confirmó cuál será su futuro, sin embargo, fuentes locales aseguran que Los Angeles Chargers y Tampa Bay Buccaneers son los dos equipos que más están interesados en convencer al ‘Quarterback’.

Recordemos que Brady, reconocido como uno de los ‘Quarterbacks‘ más grandes en la historia del Fútbol Americano, tiene el récord por participar en nueve ‘Super Bowls’ distintos, ganando seis de ellos: XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII. Además, obtuvo cuatro distinciones MVP en los ‘Super Bowls’ (XXXVI, XXXVIII, XLIX, and LI), así como tres reconocimientos al jugador más valioso de la NFL (2007, 2010, 2017).