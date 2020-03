Charlie Sheen acusado de violar al actor Corey Haim a los 13 años

El documental ‘(My) Truth: The rape of Two Coreys’, vio la luz este año, el cual, se hizo para denunciar la pedofilia dentro de Hollywood.

El trabajo hecho por el actor Corey Feldman, que se estrenó en Los Ángeles, relata los abusos sexuales que sufrió Feldman y el actor Corey Haim cuando eran niños, en producciones.

Feldman acusó al recordado actor de la serie ‘Two and a half men’, Charlie Sheen, de haber violado a su amigo Corey Haim, en el set de grabación de la película ‘Lucas’ en 1986.

“Esto no es algo que él haya dicho una sola vez al pasar, sino que me ha dado detalles muy específicos", aseguró en medio del llanto Ferldman en el documental.

El actor Corey Haim que murió el 10 de marzo de 2010 a los 38 años por una neumonía, le contó a Feldman que Sheen lo había violado en medio del set de grabación, teniendo este, 19 años y Haim 13 años.

“Él me dijo, 'Charlie me hizo poner en cuatro patas entre dos trailers, me tiró aceite y me violó a plena luz del día. Cualquiera podría habernos visto”, aseguró Feldman.

Otros testigos que aparecen en el documental también afirmaron que Haim les habló personalmente sobre la violación.

“Él me contó que en el set de grabación de la película ‘Lucas’,cuando era tan solo un niño, fue violado. Me dijo que había sido otro de los protagonistas, Charlie Sheen”, dijo Susannah Sprague, exesposa de Feldman.

En el documental, Feldman también acusa a otros hombres de haber abusado de él, entre ellos, Jon Grissom, dueño de un local nocturno famoso en Hollywood, Alphy Hoffman y el representante Marty Weiss, además, contó que otro abusador de su amigo Haim fue el exactor Dominick Brascia.

La primera vez que se mencionó sobre estos abusos, Charlie Sheen habló con la revista ‘PEOPLE’ y negó todos los hechos.

“California es el lugar donde está la industria del entretenimiento y donde los adultos tienen unas conexiones más directas e inapropiadas con niños que en cualquier otro lugar del mundo, probablemente”, afirmó Feldman, en una entrevista del 2016.