"Yo no soy viuda de nadie", Luisa Fernanda W responde a críticas

La youtuber Luisa Fernanda W, ha sido objeto de críticas por parte de cientos de usuarios, luego de haber iniciado una relación con el cantante Pipe Bueno, a pocos meses de la muerte de su ex novio el también cantante Legarda.

Además, la influencer también generó polémica, pues habría recomendado varios productos que, supuestamente, han estafado a sus fanáticos.

Luisa Fernanda, quien es muy activa en redes sociales, decidió compartir un contundente mensaje con sus seguidores, en el que invita a las personas que están en su contra a tener un poco de respeto hacia ella.





“No debería estar dando estas explicaciones, pero llega un punto en el que uno no aguanta entrar a redes sociales y ver tanto odio, tantas burlas, no es fácil, pero con seguridad les digo que Dios me ha dado mucha fuerza, por eso hoy sigo firme”, escribió.

Además, Luisa aprovechó el momento para hablar de su relación con Pipe Bueno, pues al parecer se cansó de las críticas.

“Con respecto a mi relación, les aclaro que yo a nadie le estoy montando cuerno, no estoy pasando por encima de nadie, ¡Yo no soy viuda de nadie!”, confesó Luisa Fernanda.

La publicación ya cuenta con más de 2 mil likes y cerca de 8 mil comentarios de todo tipo.